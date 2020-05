Madonna se va de fiesta con amigos al poco tiempo de anunciar que tiene anticuerpos del covid-19

Madonna anunciaba en Instagram hace unos días que en un test le habían encontrado anticuerpos de la enfermedad. Sin embargo, su reacción ha sido salir a una fiesta de cumpleaños de un amigo.

Sus fans se mostraron preocupado cuando dio la noticia de que tenía anticuerpos porque eso no garantiza no volver a infectarse y ella se encuentra cerca del grupo de riesgo. A ella no le preocupa ya que subió a Instagram unos vídeos donde se la ve bailando en una fiesta.

El cumpleaños era del fotógrafo Steve Klein, que dio una fiesta a la que acudieron otras 8 personas. El cumpleaños se retransmitió a través de Zoom y se vio a la cantante saltándose todas las precauciones e ignorando la distancia de seguridad.