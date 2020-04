La inteligencia artificial, hecha fácil, al servicio de las personas mayores

El confinamiento es nuestra forma de lucha y solidaridad para evitar la propagación del virus. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) nos ofrecen alternativas para que estemos conectados con las personas que queremos. Tras varias semanas de cuarentena ya empezamos a echar en falta cosas tan cotidianas como el café de media mañana con las compañeras y compañeros. Sabemos que esta situación terminará pronto, pero para un sector de la sociedad esta no es una situación nueva y es algo con lo que conviven y convivirán después de la cuarentena, estamos hablando de las personas mayores.

En un país como el nuestro, donde contamos con uno de los porcentajes de personas mayores más altos del mundo, el problema de la soledad no deseada se intensifica. Las personas en riesgo de soledad a menudo pasan desapercibidas. Para intentar ayudar a todas las personas en esta situación, hemos desarrollado a Serena, un asistente conversacional capaz de estimar el grado de soledad que siente una persona. Esta herramienta sería un apoyo para las y los profesionales de la salud y les permitiría realizar un seguimiento del nivel de soledad de una persona, facilitando así la posible intervención para tratar de reducirla.

Serena funciona a través de la voz y desde cualquier dispositivo móvil. Al conversar con ella se responde a un cuestionario de soledad y a tres preguntas abiertas en las que la persona responde libremente y puede expresar de manera muy personal su sensación de soledad no deseada. A partir de estas respuestas Serena estima cómo de sola se siente una persona. En un futuro, aprenderá a estimar la soledad sin necesidad de pasar el cuestionario, únicamente basándose en la conversación libre. Para lograrlo, antes es necesario entrenarla conversando con ella. Con estas conversaciones le enseñaremos a Serena ejemplos de textos que no expresan soledad y textos que expresan soledad. Así, utilizando técnicas de aprendizaje automático e inteligencia artificial, Serena detectará los patrones característicos que le permitirán identificar después por sí sola cuándo un texto expresa o no soledad.

En esta fase juega un papel fundamental la participación activa de toda la ciudadanía, ya que cuantas más personas hablen con Serena, más precisa será detectando la soledad. A causa de la covid-19 los talleres presenciales han quedado aplazados y es crucial la participación 'online'.

¿Cómo puedo hablar con Serena?

Para utilizar el asistente conversacional solo necesitas un teléfono móvil con acceso a internet.

●Si tu teléfono es Android basta con que actives el asistente de Google diciendo "Ok Google", y cuando el asistente te empiece a escuchar, di "Hablar con mi ayudante Serena".

●Si tu teléfono es iPhone, tendrás que instalar primero la aplicación Asistente de Google desde la App Store.



Al acceder a Google Assistant y decir "Hablar con mi ayudante Serena", aparecerá la voz de Serena que te guiará en la conversación.

La conversación es anónima, Serena tan solo pregunta el género, la edad y si la persona está viviendo sola o no, y siempre existe la opción de respuesta "Prefiero no contestar". En las preguntas abiertas, es muy importante que le hables sobre tu estado de ánimo en relación con la soledad (o no soledad), esta información le servirá para aprender la forma en que las personas expresamos nuestros sentimientos sobre soledad.

Serena es un proyecto de ciencia ciudadana que se lleva a cabo con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia e Innovación. Para más información sobre el proyecto, quiénes somos y cómo participar puedes entrar en nuestra web.

Óscar Belmonte Fernández, Antonio Caballer Miedes, Arturo Gascó Compte y Andrea Castillo Hornero GIANT, un equipo de investigación interdisciplinar de la Universitat Jaume I de Castelló, formado por profesionales de la salud y de las ciencias computacionales con un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas mayores y sus personas cuidadoras

Esta sección se realiza en colaboración con el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, coordinado por la Fundación Ibercivis