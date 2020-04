Alfonso Merlos reaparece en el programa de Ana Rosa tras la polémica

Ha sido uno de los temas más comentados del fin de semana y parece que va a seguir dando que hablar. Se trata del polémico vídeo protagonizado por Alfonso Merlos mientras estaba siendo entrevistado por Javier Negre, en el que se coló de fondo, semidesnuda, la joven periodista Alexia Rivas, quien reconocía este fin de semana en el programa 'Socialité' que Alfonso Merlos y ella son pareja desde "hace tres semanas". Por su parte, la tercera en discordia, Marta López, apareció el sábado en 'Sábado Deluxe', donde rompió su silencio tras el polémico vídeo que se ha convertido en viral.

Este lunes, Ana Rosa, nada más comenzar el programa, ha lanzado una indirecta a Merlos: "¿Tú guardas la distancia de seguridad?", le ha preguntado, a lo que él ha respondido afirmativamente. "No sé cómo el pobre puede estar aquí, pero yo te lo agradezco", ha añadido la conductora del magazine.

Merlos, que se ha mostrado "fuerte, tranquilo, sereno" pero a la vez "disgustado", ha explicado que "durante un tiempo he mantenido una relación muy bonita, que ha trascendido públicamente con una persona a la que he hecho todo lo posible por cuidar, por proteger y por ayudar en muchas cosas", refiriéndose a Marta López. "Si ella considera que hay cosas que no he hecho bien y que merece unas disculpas, no me duelen prendas en pedírselas", ha añadido.

"¿Crees que esto te va a afectar profesionalmente?", le ha preguntado Ana Rosa al periodista, que no ha querido responder ni entrar en detalles, así como tampoco cree que se le esté "utilizando políticamente", tal y como esta le ha planeteado.

Merlos no se ha librado de las críticas de su compañera Esther Palomera: "Deberías de tener un poquito más de cuidado a la hora de aplicar esta doble moral. Has hablado de una España en confinamiento y tu casa parecía cualquier cosa menos una casa en confinamiento", le ha espetado.

"Yo voy de casa al trabajo y del trabajo a casa", ha aclarado Merlos para asegurar que no se ha saltado la cuarentena. El periodista, que ha afirmado estar soltero, ha contado que Alexia Rivas utilizó el permiso que tiene como periodista para ir "a su residencia habitual", reconociendo así que están pasando juntos la cuarentena en casa del colaborador.