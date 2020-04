OCU denuncia que los consumidores están recibiendo facturas estimadas de gas muy elevadas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que los consumidores están recibiendo facturas estimadas de gas muy elevadas que están obligados a pagar.

La Organización ha empezado a recibir reclamaciones de "hogares con facturas del gas anormalmente elevadas. Se trata de facturas estimadas, a causa del estado de alarma que impide acudir a los domicilios, y no basadas en una lectura real, que resultan mucho mayores que las habituales en esta época, con el perjuicio que puede suponer, en especial para aquellas familias afectadas por una reducción de sus ingresos a causa de la crisis del coronavirus".

OCU ha señalado que "la ausencia de visitas a los domicilios por parte del personal encargado de las lecturas de gas está provocando la emisión de las primeras facturas de gas basadas en estimaciones de consumo. Estas estimaciones, han disparado en algunas ocasiones su factura de gas, lo que ha provocado numerosas quejas por parte de los consumidores. Entre las reclamaciones recibidas, destacan algunas en las que la estimación supone un desvío de más de 300 euros del consumo habitual".

La organización ha recordado que "la normativa contempla que la distribuidora, en el caso de que no sea posible realizar la lectura del contador y que el consumidor no facilite su propia lectura, debe realizar una estimación teniendo en cuenta el consumo en esas mismas fechas en años anteriores, y si no hay histórico por tratarse de altas recientes, se debe realizar teniendo en cuenta un perfil medio establecido".

OCU ha pedido tanto a comercializadoras como a distribuidoras que "busquen soluciones para actualizar correctamente las lecturas realizadas por los consumidores y fraccionar los pagos en caso de facturas estimadas muy elevadas mientras llega la lectura real del contador".

Ha recordado también que en caso de que" el consumidor pague de más deben regularizar la factura incluyendo interés legal del importe adelantado"