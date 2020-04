Brad Pitt se salta la cuarentena para celebrar el cumpleaños de su nueva mejor amiga

Brad Pitt no está confinado solo o se saltó la cuarentena este pasado sábado por una razón de peso, el cumpleaños de su nueva mejor amiga, la actriz Alia Shawkat, que cumplía 31 años. Los paparazzi la pillaron con gafas de sol y en bici saliendo de la casa del actor en Los Ángeles.

Brad y Alia llevan saliendo juntos como amigos desde hace diez meses y la última vez que se les vio antes del confinamiento fue en un restaurante de comida rápida tras asistir a un concierto de rap, el pasado 8 de marzo. Su primera aparición pública fue en septiembre de 2019 cuando acudieron juntos a una obra de teatro sorprendiendo a todos. Fue cuestión de horas que se identificase a la misteriosa acompañante morena, como Alia Shawkat, una joven actriz habitual de las series de televisión y que se ha declarado bisexual en una entrevista en 'Out Magazine'.

"Al crecer, era una marimacho -contaba Shawkat a la revista-, y recuerdo que mi madre me preguntó, cuando tenía diez años, '¿te atraen los niños o las niñas?' Le respondí que no lo sabía. Hoy, me considero bisexual, y creo que el equilibrio entre mis lados masculino y femenino me ha ayudado mucho a crecer como actriz".

Muy discreta con su vida privada, solo sabemos qué hace unos años tuvo una relación con el músico Jack Antonoff, exnovio de Lena Dunham. Fuentes cercanas a Brad Pitt aseguran que son solo amigos y que de momento el actor está centrado en sus hijos, su trabajo y en superar sus problemas con el alcohol.