¿El aire acondicionado repercute en la propagación del coronavirus?

Mínimas de unos 10º C y máximas en torno a los 22º C. Con estas temperaturas de media en Aragón no es necesario encender el aire acondicionado todavía. Sin embargo, en algunos hogares ya se ha formulado una pregunta: ¿El coronavirus se propaga por el aire acondicionado?

"Hay que tener en cuenta que un virus no es una célula, no es un organismo vivo que puede sobrevivir mucho tiempo de manera autónoma. En un espacio inerte subsiste muy poco", explica Jesús Gonzalo, profesor e investigador de la Universidad de Zaragoza y miembro del Grupo de Genética de Micobacterias. Este planteamiento coincide con la versión de la OMS, que reconoce que algunos ambientes se mantiene con cierta duración, pero falta más investigación, ya que la novedad del virus solo invita a formular hipótesis.

A nivel científico se está analizando la suspensión en el aire y todavía no han concluido los estudios, sin embargo, el tiempo que permanece en suspensión no está reñido con su propagación. "Que en el aire dure unas horas (X) no significa que no se pueda extender por medio de los sistemas, si se recoge el aire en movimiento lo impulsa de una habitación a otra en cuestión de minutos. Esto podría ocurrir si la habitación no cuenta con un equipo propio, sino que se comparte entre varias estancias del edificio", indica Julián Pardo, investigador de la Fundación Araid en la Universidad de Zaragoza y en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Esto solo se podría dar en caso de los aparatos solo cambiasen el aire de lugar y no se renovase.

Para evitar la propagación de esta manera, Pardo propone una solución: "Que el sistema de extracción cuente con un filtro, como si se tratase de una mascarilla". Por ejemplo, en los laboratorios se descubren métodos como el anterior. La revista estadounidense 'Emerging Infectious Diseases' ha publicado un estudio realizado en un restaurante de China a finales de enero que apunta cierta relación entre el contagio de algunos clientes por el sistema de aire, sin embargo, la propia publicación admite límites en esa afirmación.

Julián Pardo también apela a otros factores que desembocan del aire acondicionado. "La temperatura también influye en la permanencia del virus. Cuantos más grados, menos supervivencia y viciversa", detalla. A este determinante se le suma otro: la humedad. "Si el virus queda atrapado por una gota grande caerá por su peso, por lo que el riesgo de contagio en el aire, si lo hay, disminuye, pero aumenta por superficie", sostiene.

Los estudios señalan que en algunas ocasiones la transmisión de coronavirus por superficie puede estar relacionada con la carga viral, una idea que Jesús Gonzalo ejemplifica con los espacios en los que hay una alta concentración de pacientes, como pueden ser las UCI. "Se han realizado algunos estudios para probar la transmisión del virus en algunas superficies como papel, metal o plástico, y al parecer aguanta unas horas que varían según el material", añade este profesor e investigador.

Las bacterias

Al parecer, el virus no queda alojado en los sistemas de aire acondicionado, pero sí las bacterias. "En los conductos de las instalaciones quedan bacterias, como por ejemplo la legionela. No es comparable a un virus", aclara Gonzalo.

¿Las bacterias pueden portar virus? La respuesta es sí. "Se trata de los bacteriófagos", determina este investigador del Grupo de Genética de Micobacterias. Son virus que se infectan exclusivamente en los organismos procariotas. "Tuvieron especial relevancia en el pasado, en la zona del Este, para tratar las infecciones ya que esos virus se utilizaban para tratar bacterias", añade el investigador, quien aclara que "no pueden afectar a los humanos".

