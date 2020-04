Iva Marqués: "El menú semanal es un punto más de armonía en estos momentos"

¿Estamos comiendo más durante el confinamiento?

Es una pregunta difícil de contestar porque cada hogar tiene sus circunstancias y aún no hay muchos estudios. Según el informe ‘Análisis de consumo en el hogar’ del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de marzo, la compra de alimentos subió casi un 20% respecto a 2019, algo lógico porque ha bajado el consumo fuera del hogar y se ha incrementado la compra de ciertos alimentos como harina, chocolate, ‘snacks’ y bebidas alcohólicas

¿Cómo afecta al organismo no salir de casa?

Debido a la inactividad física, estamos menos cansados y con menos ganas de dormir, por lo que es muy importante cuidar la calidad del sueño. Además, hay que contrarrestar esta falta de actividad con la alimentación para mantener la motilidad intestinal.

¿Qué alimentos no deben faltar estos días en la mesa?

Frutas, hortalizas, legumbres varias veces a la semana, algún cereal integral para aportar suficiente fibra y de cuatro a seis vasos de agua al día. Al dejar de movernos, nuestro peristaltismo baja mucho y eso a algunas personas les provoca estreñimiento, que hace que llevemos peor el confinamiento. Hay que seguir tomando pescado, que tiene omega 3 muy buenos para el sistema inmune, y carnes magras.

Estando en casa se pica. ¿Qué se puede comer en este caso?

Si tenemos unos horarios fijos para las actividades diarias, las comidas no serán la atención principal. Pero si entre ellas queremos comer algo, debemos buscar alimentos con un poco más de fibra o proteína, que sacian y nos mantienen sin hambre hasta la siguiente toma, como los encurtidos, frutos secos (un puñadito), una fruta fresca, un yogur...

Sí está contrastado que se compra mucha cerveza. ¿Es la ansiedad lo que hacer beber alcohol?

Depende de los hábitos anteriores. Quienes consumen cerveza a diario se la llevan porque ya la bebían. El alcohol se toma en situaciones de ansiedad porque parece que así se compensa el miedo o como distracción mientras se juega al parchís o al ajedrez... Pero no todas las personas lo metabolizan de la misma forma y tiene un efecto trampa: no es bueno para la calidad del sueño. El alcohol no es un buen recurso a nivel físico ni psicológico.

¿Es mejor improvisar o hacer un menú para la semana?

Creo que es bueno hacer un menú para la semana porque así programas la compra y que dentro de ese menú improvisemos una receta. Por ejemplo, en lugar de hacer el típico arroz, buscar ingredientes para hacerlo de otra manera. El menú semanal más o menos planificado es un punto más de orden y armonía en la vida familiar en este momento.

¿Cómo casa la recomendación de comer productos frescos con la de salir lo menos posible?

Hay frutas y hortalizas con una vida útil elevada como naranjas, mandarinas, manzanas... Las peras o fresas duran solo unos días. Para gestionar bien la compra hay que mirar la fecha de caducidad de lo que teníamos y lo que compramos. Y todo lo que se pueda, conservarlo en nevera o congelarlo para reducir al máximo el desperdicio alimentario.

Nos salimos. ¿Qué tenemos que comer para tener vitamina D, que es la que proporciona el sol?

Es importante respirar aire puro siempre que se pueda y cuando el sol pase por la ventana hay que asomarse y exponer la cara, el cuello, brazos y antebrazos. La vitamina D es un nutriente muy importante que está en pescados grasos (frescos o en conserva) como salmón, sardina, bacalao... Y en productos enriquecidos como la leche de vacuno, bebidas vegetales y cereales de desayuno.

¿Hay alimentos que contribuyan a prevenir el Covid-19?

Ninguno. No hay ninguna evidencia científica sobre esto. Lo que tenemos que hacer es estar tranquilos, que no se nos apodere el miedo ni la ansiedad porque eso aumenta a las hormonas del estrés, cortisol, adrenalina... y debilita nuestro sistema inmune.