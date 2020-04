Un artista zaragozano remezcla un tema de La Ronda de Boltaña y este es el resultado

La Ronda de Boltaña es Aragón, hecho música. Son la trompa, los guitarricos, la dulzaina, la gaita de boto, los laúdes, las bandurrias y el resto de instrumentos de la rondalla. Son las historias de las gentes y las tierras donde nació. Pero, ¿qué sucede si este escenario que evoca la raíz de la tierra maña, se mezcla con algo tan ecléctico como la música electrónica?

Eso es lo que decidió ver el joven zaragozano Javier Idoipe con el tema 'La Trobada', del grupo musical aragonés. Para él, esta idea de mezclar ambos mundos "surge de la necesidad de mostrar una faceta personal menos expuesta con la que llevo desde pequeño en conexión por diferentes motivos, tanto familiares como comunitarios.

Idoipe es fisioterapeuta y disc-jockey, forma parte del grupo musical Matafuego Club, y dedica parte de su tiempo a crear y remezclar música. "Para este proceso -cuenta-,me inspiro en artistas del otro lado del Atlántico donde se han desarrollado mas notablemente la mezcla de sonidos ancestrales, orgánicos y tradicionales con todo tipo de electrónica en diferentes estilos musicales. Referente a mi proceso de creación, no tengo ritual concreto, dejo que me inspire el momento, mi estado de animo y lo que voy recopilando, con eso voy creando e improvisando con diferentes instrumentos tanto analógicos como electrónicos poco a poco hasta que doy con un resultado que me guste".

¿Cómo se llega desde la música electrónica hasta un remix de La Ronda de Boltaña? "Llevaba muchos años trabajando con la electrónica, haciendo canciones, pinchando, colaborando con otros artistas, hasta que un día regresando a la celebración de una festividad de mi pueblo, la Encamisada de Estercuel, reconecté con la esencia de las raíces de mi familia, de los gaiteros y de las historias de sus habitantes", cuenta.

Unas raíces que lo llevaron hasta La Ronda de Boltaña. "En mi niñez, mis padres compraron el disco que sacaron en el 96, recuerdo que en todos los viajes familiares siempre sonaban en el coche, me sabía las letras o al menos las canturreaba, en alguna ocasión los vimos en directo en algún pueblo del Pirineo y me emociona bastante cuando escucho las voces al unísono de sus integrantes, me remueve algo por dentro, no se si serán sus letras o su cantar en ronda que tiene una potencia particular". Y, en concreto, 'La Tronada', el tema escogido para este experimento musical, es como un himno para él, "una canción con un valor sentimental potente a lo que Aragón respecta, al Pirineo Aragonés y a sus gentes. Es una melodía de vals sencilla que hace que el estribillo se te pegue como una canción de pop que al rato de escucharla sigues cantando aunque la hayas oído una sola vez".

"Si no estuviésemos en esta situación diría que lo que esperaba tanto con el remix como con mi música, es traer la tradición musical regional hacia la música mas contemporánea y su público, y de alguna manera reflejar que la fusión de folklore tradicional y la electrónica mas actual tienen un largo camino por delante juntas. Pero en estos momentos, te digo que solo quiero que mi música sirva para que la gente se divierta, se entretenga y/o la disfrute", explica. "La música esta jugando un papel imprescindible igual que lo ha hecho en todos los grandes momentos de la historia, siempre ha tenido la capacidad de abrirse un hueco, de trasportarnos y hacernos viajar, de hacernos sentir libres aunque estemos encerrados, de emocionarnos entre tanta apatía. Creo que la música es clave, y con todo esto, debería ser fundamental replantearnos como sociedad la importancia que como en los pueblos, tiene la musica y el arte y como lo vamos a proteger y transmitir de generación en generación".

¿Qué opina La Ronda de Boltaña sobre el remix?

La noticia llegó a los integrantes del grupo musical aragonés, que no pusieron pegas para llevar a cabo el remix. "Les pareció curioso de primeras, no sabían muy bien que les proponía, pero al ver el resultado me comunicaron que había gustado bastante entre los integrantes, esto me dio vía libre a publicarlo y aquí estamos, feliz del resultado y de la acogida que espero que sea la misma que tenga el público", explica Idoipe.

Así lo cuenta también el propio Manuel Domínguez, miembro de La Ronda de Boltaña y compositor de la letra de 'La Trobada'. "Estamos encantados de que la gente haga con las canciones lo que sienta y lo que vea. El que quiera saber cómo los pensamos o entendemos nosotros, ya tiene nuestros discos".

La ocasión lleva al músico a recordar otras versiones del pasado. "Hace ya mucho tiempo, cuando sacamos el primer disco, nos hicieron una versión punk de 'País perdido'. Nos pareció curioso, pero, lo que te digo: hay muchas formas de expresión y una misma canción puede ser entendida de muchas formas y expresar distintas cosas. Esto es lo que alguien le ha añadido y ha sentido. A lo mejor puede que no sea lo que nosotros pensamos, a lo mejor sí, pero me parece fenomenal que la gente haga estas cosas. Es una prueba de que le ha dicho algo esta canción y el resultado depende de los gustos de cada uno".

Al escuchar que para el joven este tema es un himno, la respuesta de Manuel Domínguez, va cargada de gratitud. "Yo la entiendo de la misma forma", comienza. "Que diga eso para nosotros es muy bonito, y que decida ponerle lo que él sienta a esta canción a mi me parece muy bien. Nunca nos vamos a oponer a que alguien pueda reinterpretar nuestras canciones".

Respecto a la situación actual y extraordinaria que vivimos, el artista de La Ronda de Boltaña deja un mensaje de respeto y solidaridad: "Estamos cada uno intentando llevarlo con la mayor responsabilidad posible, como me imagino que todo el mundo en cualquier lugar. Cada cual lo está aprovechando para leer, para pensar, para ensayar... En estos momentos lo único que pasa por mi cabeza es que hagamos que entre todos esto salga de lo mejor posible. De la música ya hablaremos después".

