La otra pasión de los famosos

"Y la tragedia se vuelve a repetir, y de nuevo Málaga es testigo de este lunes de pasión, y tras caer el telón van a matar al cautivo", es el último verso de un poema que escribió Antonio Banderas y que compartía el lunes en sus redes sociales con un emotivo vídeo en blanco y negro de las calles malagueñas por donde suelen discurrir las procesiones de Semana Santa, totalmente vacías. Además, este martes se cumplían 10 años que se constituyó la Fundación Lágrimas y Favores en uno de los salones del Hotel Larios de Málaga. Una celebración que se ha visto empañada por la pandemia mundial pero que han querido festejar donando 53.000 euros para material sanitario.

El actor, que es mayordomo de la Virgen, viste de cofrade y desfila en la procesión, un tradición que lleva muy adentro, y por eso siempre vuelve buscando el abrazo de su tierra. Algo parecido les ocurre a los Rivera-Ordóñez que sienten fervor por estas fiestas. Tanto Francisco, como su hermano Cayetano son costaleros de la Hermandad de Triana, una de las cofradías con más solera de Sevilla. "Quién no ha recibido el beso de un Judas. Y Él no perdió la fe en nosotros. Hoy no podré acompañarte, no podré llevar contigo el peso de esta traición. Pero intentaré seguir tus enseñanzas y buscar un hueco para el perdón", compartía este pasado Domingo de Ramos, Francisco en sus redes sociales.

El torero sabe lo que es tener pasión y fe, por eso en más de una ocasión ha terminado con la nuca ensangrentada al desfilar con el paso por las calles de la capital hispalense. Su hermano Kiko Rivera se pasó ese mismo día siete horas frente al televisor viendo las procesiones que Canal Sur reemitía para paliar el confinamiento de los más devotos. También quiso dejar testimonio de su fe en las redes sociales: "El Lunes Santo está en la calle mi Cristo de San Gonzalo. El barrio de Triana se rinde a tus pies, aunque lo vivamos en estas circunstancias tan dolorosas. Hoy tus lágrimas caen del cielo en forma de lluvia", refiriéndose a los chubascos que hubo ese día en gran parte de la comunidad andaluza.

Las Campos recuerdan Málaga

Otras que han querido recordar una semana tan especial han sido Las Campos. Sus rostros son habituales en el balcón de la malagueña calle Larios desde donde emocionadas viven el paso del Cristo del Cautivo, del que son muy devotas. Es la matriarca del clan la que ha transmitido esta tradición a sus hijas, y estas a sus nietas, que este año por primera vez faltaran a la cita. Tampoco este Jueves Santo, 'La Levantá' de la Hermandad de los Gitanos, a la que tan unida estaba la duquesa de Alba y en cuya iglesia reposan sus cenizas, pasará por el Palacio de Las Dueñas ya reconvertido en museo. Este era uno de los momentos más emotivos en los que participaba toda la familia, que además llenaba el palacio de invitados. Carlos Fitz-James Stuart, actual jefe de la Casa de Alba, celebrará los actos litúrgicos de la semana en privado en la capilla del palacio de Liria frente a una réplica de la Virgen de las Angustias, de la que su madre fue camarera y cuyo manto original lleva bordado el escudo de los Alba. Su hermano Cayetano también se perderá el Triduo Pascual y el tradicional besamanos de su querido Cristo de los Gitanos de Sevilla.

Otra casa que no abrirá sus ventanales estos días es la de Naty Abascal, situada en la céntrica plaza de Pilatos de Sevilla. Desde allí siempre ha sido testigo de algunos de los pasos procesionales más hermosos de la ciudad. Rota de dolor, por la pérdida de un ser querido víctima del coronavirus, la exmodelo compartía en sus redes la bendición de la misa del Papa en el Vaticano que dio comienzo a la Semana Santa y un vídeo de Nuestra Señora de La Paz paseando por el Parque de María Luisa el año pasado.

César Cadaval de Los Morancos compuso la marcha 'Azahar de San Gonzalo' dedicada a Nuestra Señora de la Salud de la Hermandad de San Gonzalo de Sevilla, de la que es hermano y fiel devoto. El lunes recordaba a sus seguidores una saeta cantada por Arcángel al Señor del Soberano Poder y a la Virgen de la Salud en 2016. Solo escucharlo pone los pelos de punta. Con algo se arrancará también María del Monte, ilustre cofrade de la Hermandad de Monte Sión, de la que ha tenido el honor de hacer 'La Levantá' en más de una ocasión.

El coronavirus ha dejado en silencio las calles de todo el país. Pero eso no es impedimento para que los famosos más devotos reflexionen en sus casas y revivan la fe a través de imágenes y vídeos que comparten en sus redes sociales. Esta será una Semana Santa de 'likes' y visualizaciones 'on line', pero no por ello menos cargada de sentimiento.