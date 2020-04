Cuarta semana (esta vez santa) en clave de humor

Superada la cuarta (y para algunos vacacional) semana de confinamiento, una Semana Santa cuyas tradiciones han tenido que celebrarse refugiadas al calor de los hogares y, como mucho, al de los vecinos que comparten vistas entre ventanas.

No ha habido tambores por las calles, procesiones o escapadas, pero eso sí, si no ha habido torrijas ha sido porque no te has puesto "manos a la masa", aunque esto es fácil de enmendar con esta receta sencilla para principiantes de este dulce tradicional tan típico durante estos días de celebración.

Si los deberes, labores y responsabilidades lo han permitido, dado que el entretenimiento debe ceñirse al hogar y debido a la fama que suscita, es probable que hayas tenido tiempo de sobra para beberte la cuarta temporada de 'La Casa de Papel'. Por lo que, si necesitas más material para el resto del mes, no desesperes, la lista de estrenos de series del mes de abril es larga.

Además, una nueva propuesta ha llegado al mercado para que descanses de tus quehaceres en tandas de 10 minutos: Quibi, la plataforma de streaming para móviles con episodios "snack". Así que, quizá haya sido una Semana Santa alternativa, pero aquí el que se ha aburrido ha sido porque ha querido.

Pero si hay algo que no ha cambiado esta Semana Santa (y sea la semana que sea), confinados o no, ha sido la gala de humor que ofrecen las redes sociales cada semana. Aquí puedes ver una muestra de ella:

¡No te olvides de apuntarte a nuestra newsletter para no perderte todas las iniciativas e historias de estos días!