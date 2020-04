Covid-19: guía de recomendaciones en ciberseguridad para el teletabajo

En tiempos de emergencia sanitaria y económica, provocada por el coronavirus, como la que vivimos en estos momentos es también especialmente importante, desde el punto de vista de la ciberseguridad, estar alertas ante posibles amenazadas en la red. Están, por una parte, los riesgos externos asociados a la desinformación que, a través de bulos o engaños, pretenden alarmar a la ciudadanía con noticias falsas, cuya rápida difusión gracias a las apps de mensajería instantánea los vuelve virales y potencia posibles incidentes. Infodemia, término acuñado por la OMS para referirse a la “sobreabundancia de información que hace difícil que la gente encuentre fuentes confiables y orientación fiable cuando la necesita”, es el mejor aliado de esta pandemia. Ante estos ‘ataques’, ElevenPaths, la Unidad de Ciberseguridad de Telefónica, recomienda analizar siempre la fuente de la noticia, no quedarse en el titular y, sobre todo, no contribuir en la difusión de información no contrastada.

Hay también riesgos internos en nuestros equipos digitales a la hora de comunicarnos con otros ante los que es conveniente tener en cuenta una serie de recomendaciones.

1. ¿Te espían? Ante esta posibilidad es recomendable tapar la cámara de nuestro ordenador con un trozo de papel o cinta para que no te vean si los cibercriminales son capaces de acceder a ella.

2. Protégete. ¿Cómo? Actualiza siempre que sea posible el sistema operativo de tus dispositivos y refuerza con un antivirus.

3. Red segura. Usa un operador de garantías que te ofrezca la posibilidad de contar con una red segura.

4. Usa la nube. Para compartir tus presentaciones o archivos, utiliza la nube.

5. ¡Cuidado con el phishing! Revisa siempre el remitente de los correos que recibes y asegúrate que los enlaces apuntan a las webs oficiales.

6. Analiza los archivos. Si recibes un documento adjunto y sospechas sobre su contenido, puedes subirlo de manera gratuita a diario.e-paths.com, una herramienta de Telefónica que lo analiza y confirma si se trata de un ataque.

7. Protege tus cuentas con doble autenticación.

8. En la red. Es conveniente cambiar la contraseña original del router y cambiar la contraseña de la red wifi.

9. Mejor con cable. Si puedes, conéctate directamente a la red con cable. No saturarás la wifi e irás más rápido.

10. Usa un gestor de contraseñas. Crea passwords complicadas y almacénalas en un gestor de contraseñas para mantenerlas seguras y que no se te olviden.