Critican a Shakira por pedir al Gobierno que deje salir a los niños a la calle

La mayoría de famosos de todos los ámbitos han lanzado mensajes de apoyo a la población y han pedido que se queden en casa para frenar los contagios por coronavirus Covid-19. La cantante Shakira, sin embargo, ha lanzado un mensaje a través de redes sociales pidiendo al Gobierno que deje a los niños salir de casa porque necesitan "el sol y el aire para su salud física y mental" ya que muchos no cuentan "con un espacio exterior o blacón para que sus hijos respiren aire puro.

El mensaje completo de la artista dice lo siguiente: "Conociendo la situación de padres con niños pequeños en este difícil periodo de cuarentena, empatizo con aquellos que no cuentan con un espacio exterior o balcón para que sus hijos respiren aire puro. Si esta permitido salir a pasear perro o a adultos a comprar, habría que pensar en una solución que otorgue este mismo derecho a los niños quienes necesitan el sol y el aire para su salud física y mental. Urgiría al Gobierno a que considere una política que permita a un adulto encargado sacar a un niño a pasear, aunque sea sujeto a las restricciones que los expertos consideren y respetándose las normas de distanciamiento y sanidad. Los niños están siendo verdaderos campeones de este drama social y debemos pensar en su bienestar.

Las críticas se han apoderado de los aplausos. "Los niños no se mueren por estar en casa. Los que si se mueren son los que están en las ucis de los hospitales" o "No me parece tenemos que protegernos todos y los niños pueden contagiar el virus con facilidad", son algunos de los mensajes de los usuarios de Instagram. Otros sin embargo, como Luis Fonsi, han dado 'like' a su publicación y han apoyado el mensaje.

