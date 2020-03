Cinco productos para inculcarles a los niños la pasión por la cocina

Quienes piensen que la cocina no es para niños es porque no saben disfrutar del ambiente mágico que puede crearse con todos los miembros de la familia cocinando juntos. Dejando al lado el fuego y los utensilios cortantes, los más pequeños pueden contribuir en otras tareas para, entre todos, conseguir una receta para chuparse los dedos. ¿Quién no ha preparado de niño un suculento bizcocho con la receta del yogur o ha ayudado en casa con alguna elaboración? Además, entrar desde niños en esta estancia del hogar les hará familiarizarse y aprender a llevar una dieta variada y equilibrada.

Eso sí, para que puedan colaborar con seguridad, son necesarios algunos utensilios adecuados a su edad. Para facilitarte la tarea y que podáis estar lo antes posible con las manos en la masa, hemos rastreado Amazon en busca de aquellos artículos básicos para cocinar con niños e inculcarles, así, la pasión por la cocina.

No hay chef sin delantal

Una de las primeras lecciones que los más pequeños deben aprender es que, en la cocina, la higiene es fundamental (y ahora mucho más) Así que, además de llevar el pelo recogido o retirado de la cara, es casi obligatorio contar con el delantal que evite que nuestra ropa se llene de manchas. De hecho, ¿en qué cocina profesional el chef no lleva esta prenda? En Amazon puedes encontrar este simpático diseño para poder ir a juego y ser así un auténtico equipo.

Delantales a juego para ser un equipo. Amazon

Unos cuchillos adecuados

Aunque siempre bajo la supervisión de un adulto, los niños pueden emplear cuchillos siempre y cuando sean adecuados para ellos. Estos de Kuhn Rikon disponen de una cuchilla lo suficientemente afilada para cortar frutas, verduras y algún otro alimento, pero sin llegar al nivel de los cuchillos de adultos. El 'pack' que incluye uno de filo liso y otro dentada, tiene forma de perro, lo que sin duda será todo un éxito entre los pequeños chefs.

Cuchillos para niños. Amazon

Para preparar juntos la merienda

¿Quién puede resistirse a un gofre para merendar? Aunque no sea un producto adecuado para cada día, de vez en cuando bien podemos permitirnos un capricho. La gofrera eléctrica de Cecotec permite elaborar de forma muy sencilla esta delicia, gracias a su sistema giratorio que reparte la masa de forma uniforme. Su revestimiento de piedra 'rockstone' es antiadherente para facilitar la tarea.

¿A quién no le apetece para merendar? Amazon

Para los que aún no se animan con el fuego...

- Un horno mágico e interactivo. Manos a la masa... ¡y a la plastilina! Con este horno de juguete, además de desarrollar su talento culinario, podrán amasar magdalenas, pizzas sabrosas y pasteles locos que podrán combinar con un montón de guarniciones. Además, las luces de encendido de este juguete les ayudarán a sentirse como auténticos maestros de la cocina.

Para imitar el trabajo en la cocina. Amazon

- Ingredientes y cacharros para hacer un sinfín de recetas. Los pequeños que aún no se animan con el fuego, pero que están locos con la cocina, pueden ir ensayando con este juego de ingredientes, sartenes y cacerolas con el que pocas recetas (imaginarias) escaparán de su alcance. Una compra muy completa con la que, además, podremos enseñarles buenos hábitos alimenticios para que, en futuro, sean jóvenes responsables y apasionados con la cocina sana.

No hay receta imaginaria que se resista. Amazon

