Érase una vez... nuestra familia

Una actividad muy divertida para hacer en familia cuando el tiempo no es un problema es la de reconstruir el árbol genealógico o, lo que es lo mismo, plasmar a modo de mural quiénes son los miembros de la familia, teniendo la posibilidad de indagar en aquellos que vivieron hace muchos años: bisabuelos, tatarabuelos... cada uno pone el límite de hasta cuándo se quiere remontar.

Hay muchas formas de recrear la línea ascendente. Como punto de partida, se necesita una cartulina o papel grande (también se pueden unir varios folios para hacer una base de mayor tamaño) para dibujar un árbol enorme que tendrá tantas ramas como parientes queramos reflejar. El objetivo final es que en vez de flores o frutos, nuestra composición esté poblada de caras de cada una de las personas que forman parte de la familia.

Investiga y emociónate

A continuación, es interesante recopilar fotos actuales y antiguas que ayuden a situar a cada una de las personas que integren el árbol para fotocopiar las que interesen y poder recortarlas y pegarlas en la rama que corresponda. Esta quizá es la parte más interesante del proceso creativo, pues rescatar imágenes de otra época siempre da para contar curiosas anécdotas y bonitas historias del pasado.

Es probable que no haya testimonio gráfico de todos los familiares, entonces es cuando se recurrirá a los dibujos. Cada miembro de la familia tendrá que relatar lo que sepa de ese pariente del que no se tiene foto para poder hacer un retrato lo más fiel posible. Los dibujos también serán una alternativa cuando no se dispongan de fotocopias o no se quieran estropear las fotos en papel.

Cada retrato puede ir acompañado de alguna breve descripción, frase o palabra que defina a la persona que hay detrás de la imagen o dibujo..

Cuando ya se tenga representado cada estrato genealógico en el árbol, es el momento de hacer volar la imaginación y decorar, pintar, rotular y añadir todo lo que se quiera con el objeto de que quede un mural lo más bonito posible.

Seguro que ha quedado muy bien, así que lo siguiente es colocarlo en un lugar visible de la casa para que todo aquel que venga pueda conocer los orígenes de la familia y que pregunte lo que quiera, que ahora ya nos lo sabemos todo sobre ella.

Y para imprimir las fotos...

De tamaño compacto y diseño divertido (sobre todo para los más pequeños), esta impresora de bolsillo compatible con el móvil nos permitirá buscar por la galería y dar con las fotos necesarias para construir nuestro árbol genealógico.

La impresora 'bluetooth' para el móvil de Calistouk. Amazon

¿Quieres recibir todas nuestras propuestas de planes para hacer con niños? Apúntate y te enviaremos nuestra newsletter.