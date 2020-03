Por qué suelo echar balones fuera y culpar a los demás

Echar balones fuera es un vicio humano bastante común. Un mal resultado en un examen suele ser culpa del profesor o de la mala suerte ("justo cae lo único que no me he estudiado"). Inconscientemente tendemos a culpar a factores externos o a terceras personas de lo que nos sale mal y, a la vez, colgarnos las medallas de los resultados positivos. Es lo que los científicos denominan sesgo de autoservicio. Los expertos en el asunto aseguran que se trata de un mecanismo básico, heredado de nuestros antepasados, que nos permite preservar la salud mental. Que contribuye a alimentar una imagen positiva de nosotros mismos, a mantener nuestra autoestima bien alta para poder desenvolvernos con soltura en la vida. Es más, escáner en mano, los neurocientíficos han identificado que se orquesta desde el estriado dorsal , el ‘centro universal de la motivación’ del cerebro, ese que nos ayuda a plantarle cara a cualquier desafío vital. Pero también entra en juego la red fronto-temporoparietal, que es la que distingue entre la responsabilidad propia y la externa.

