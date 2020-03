El periodista Jaime Peñafiel y su mujer, con síntomas de coronavirus

Se podrían sumar a la larga lista de contagiados por covid-19. Jaime Peñafiel y su mujer, Carmen Alonso, tienen síntomas. El periodista de 88 años y experto en la casa real se empezó a encontrar mal hace cuatro días, cuando se encontraba en su finca de Toledo, por lo que decidió trasladarse a la capital madrileña.

"Creo que ha sido una de las personas del servicio la que nos ha contagiado. Mi esposa también lo tiene así que nos hemos venido corriendo a mi residencia de Madrid y aquí ya estamos ella y yo solitos", confesó en una entrevista a la revista 'Semana'.

Aunque de momento no se ha hecho ningún test para confirmarlo, su médico internista de la clínica de La Luz es quien le ha indicado que podría ser coronavirus: "Me está controlando y me ha dicho que todos los síntomas son de este virus. Tengo fiebre, pero de momento estoy bien. Si empeoro o tengo dificultad respiratoria ya me ha dicho que habría que ingresarme", comentó.

Es un paciente de alto riesgo, pero dejó claro que no piensa dejar de trabajar. "Está siendo muy duro, pero sigo escribiendo mi columna", que se publica desde 1994 en el periódico 'El Mundo'.

