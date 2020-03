Los astronautas te dan ideas para el aislamiento

Desde hace más de una semana nos hemos quedado en casa para evitar la infección por Covid-19. El aislamiento es una situación a la que están acostumbrados los astronautas, y en espacios muy limitados la mayoría de las veces. Y este jueves, 26 de marzo, la ESA celebrará el evento 'online' #SpaceConnectsUs: una oportunidad para unirnos más allá de las fronteras y que exploradores espaciales, artistas y científicos nos cuenten cómo podemos adaptarnos nosotros y nuestro entorno durante esta batalla contra una pandemia mundial.

#SpaceConnectsUs tendrá lugar de las 16.00 a las 21.00 en ESA WebTV y el canal de ESA Youtube para que todo aquel que esté practicando el distanciamiento social o se encuentre confinado pueda "disfrutar de la ciencia, de nuestro planeta y de los sueños que evoca el cosmos".

El programa incluirá conexiones remotas con astronautas y participantes de todo el mundo. Los presentadores y los invitados hablarán con niños, jóvenes, familiares y amigos sobre sus experiencias y las técnicas para vivir en espacios cerrados, las lecciones de vida que han aprendido con la exploración espacial, su confianza en la ciencia y sus fuentes de inspiración. El programa transcurrirá en segmentos consecutivos en cinco idiomas, comenzando a las 16.00 en neerlandés, seguido de alemán (17.00), italiano (18.00), francés (19.00) e inglés (20.00).

Los astronautas de la ESA serán el plato fuerte del evento, gracias a la participación de Tim Peake, Alexander Gerst, Samantha Cristoforetti, Matthias Maurer, Thomas Reiter, Frank de Winne y André Kuipers, que junto a otros participantes compartirán su tiempo y su talento con el público. Entre los presentadores estarán el profesor Brian Cox, Ranga Yogeshwar y Bruce Benamran, mientras que los invitados especiales del mundo de las artes incluirán a Mayim Bialik, una de las protagonistas de 'The Big Bang Theory' y doctora en Neurociencias, a la actriz y cantante Olivia Newton-John y a Paulina Chávez, protagonista de 'The Expanding Universe of Ashley Garci'.

Cómo participar

Este evento es gratuito y totalmente digital. Puedes enviar tus preguntas usando la etiqueta #SpaceConnectsUs. Sigue la transmisión en directo a través de ESA WebTV y el canal de ESA YouTube para ver si tu pregunta recibe respuesta y para descubrir qué recomiendan los astronautas para ayudarte a ti y a tu familia a aplicar el distanciamiento social y el confinamiento.

-Ir al suplemento Tercer Milenio

Sigue la actualidad sobre el coronavirus

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus