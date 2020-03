Pedro J. Ramírez arremete contra su ex, Ágatha Ruiz de la Prada, tras acusarle de tener Covid-19

El periodista Pedro J. Ramírez ha cargado en redes sociales contra su ex, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, por unas declaraciones de esta en las que dice textualmente "supongo que a Jota le viene el virus del 8-M. Su mujer representa a feminazis".

Pedro J. Ramírez ha respondido a las declaraciones de su ex con una serie de duros tuits en los que anuncia medidas legales.

"Todo tiene un límite y esta vez lo han traspasado con creces tanto el diario que fundé y dirigí durante 25 años como mi ex con esta vileza", ha expresado en el primer mensaje.

"En cuanto a esta última visita de la vieja dama del rencor, acabo de dar instrucciones a mis abogados para que actúen en todos los frentes posibles. Durante 4 años he guardado silencio frente a sus insultos y vejaciones continuos, pero esta expresión de odio es algo distinto", ha añadido el periodista.

"Es cierto que he tenido síntomas de coronavirus, que mi médico me ha considerado positivo al no poder hacer el test y que creo haberlos superado. Solo alguien muy malvado puede vincular el contagio a la defensa del feminismo y la igualdad que siempre han caracterizado a Cruz", ha sostenido el periodista, que aclara que Cruz, su mujer, "no asistió a la marcha del 8-M (ni al Congreso de Vox, ni al partido que llevó 60.000 espectadores al Wanda)".

"La epidemia está sacando lo mejor y lo peor del género humano. Durante los días que tuve fiebre Cruz estuvo a mi lado como nadie lo ha estado nunca. Su solidaridad y generosidad hacia los demás se manifestó en nuestra casa y eso me convirtió en el más afortunado de los seres", ha asegurado Ramírez.

