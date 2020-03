Ideas de regalos para celebrar el Día del Padre sin salir de casa

A todos los que sean hijos (nadie se salva de eso): a los que les acaban de posponer la selectividad, a los que se han quedado sin el concierto que tanto tiempo llevaban esperando, a los que sus padres forman parte del personal que está ayudando a parar esto, a los que son ellos mismos parte de ese grupo, a los que esperan a saber si cobrarán el mes que viene ante las circunstancias, a los que se inscriben voluntarios para ayudar, a los que ayudan en casa, comprando, a entreteniendo a hermanos pequeños o explicando a abuelos cómo instalarse una aplicación para hacer videollamadas, los que no pueden ver a sus parejas ni a sus amigos, a los que mantienen el ánimo arriba publicando memes, compartiendo buenas noticias o saliendo al balcón a aplaudir a los guerreros y celebrar cada día que pasa y tantos otros. Queridos hijos: este día del padre, más que nunca, hay que currarse ese regalo. Porque un pequeño detalle puede ser muy grande. y ayudar a subir el ánimo a cualquiera.

Ahora bien, hablemos de los detalles. ¿Hace falta salir de casa? No. ¿Vamos a proponerte pulseras de macarrones como cuando eras pequeño? No. ¿Hace falta dejarse el dinero? Tampoco. ¿Qué hace falta? Como norma general: creatividad y ganas. Si aún no tienes tu regalo del día del padre pensado, aquí te ofrecemos unas cuantas ideas para que en estos momentos de tensión, ningún padre se quede sin una prueba de amor de hijo, estéis haciendo cuarentena juntos o no.

Una partida

Si estás en casa saca del armario los juegos de mesa para disfrutar de un rato en familia. Si la situación os ha pillado separados, bastará googlear un poco para descubrir una gran oferta de juegos a los que podéis jugar online.

Un manjar

Si compartís vivienda ponte manos a la obra: hoy cocinas tú. Puedes decantarte por el lado más dulce con esta receta de tarta de queso al horno con ingredientes muy básicos que es fácil tener por casa. Otra opción bien sencilla para los amantes del salado es este pastel de salmón, que aunque es más típico del verano, hará las delicias de los amantes de este producto del mar.

Amor y humor

¿Cuántas veces le has dicho a tu padre que le quieres? Que se lo has dicho en serio: "Oye papá, no te lo digo mucho, pero te quiero". Cualquier momento es bueno para decirlo y más este día del padre. ¿Eres de esos a los que les da un poco de urticaria decir cosas bonitas? Utiliza el humor para quitarle hierro al asunto. Una tarjeta 'homemade' con una frase que diga "Gracias al hombre que me enseñó más que Google", dice mucho con muy poco.

La mejor foto

Quien tiene un smartphone, tiene una galería con millones de fotografías, eso es así. ¿Por qué no rebuscas en tu pasado para encontrar una foto con la que felicitar el día a tu padre? También puedes acudir al álbum familiar si esta cuarentena te ha pillado en casa. Es el momento de aprovechar tu arte para crear stories, pero esta vez, destinado a preparar un collage familiar de ensueño.

Un vídeo casero

Si tienes alma de youtuber, desparpajo delante de la cámara y estás lejos de tu padre, prepara un vídeo casero. Puedes decirle lo mucho que lo echas de menos, los planes que vais a hacer cuando podáis volver a veros o un recuerdo que te venga a la memoria de un momento juntos. ¡Dale al coco! Lo bonito es que le demuestres que te acuerdas de él en este día.

Compón una canción

No tiene por qué ser el nuevo hit del verano, pero si tienes algún instrumento por casa, pones melodía a unas cuantas anécdotas y le echas una buena dosis de humor, seguro que le sacas una sonrisa a tu padre.

Una suscripción

Si te preocupa que tu padre no tenga suficiente entretenimiento estos días de aislamiento siempre puedes optar por una suscripción a una cuenta premium de Spotify, a alguna plataforma de series y películas en streaming o a una biblioteca virtual, hay muchas opciones.