Ángel Garó increpa a unas turistas que no respetan el confinamiento en Málaga

Con la declaración del estado de alarma, las calles de toda España deberían de estar vacías. El actor y cómico Ángel Garó, que vive en una casa palacio en Málaga, tiene vistas a una de las zonas más turísticas del municipio andaluz y desde su balcón vio este martes a unas turistas extranjeras que caminaban por la ciudad como si nada sucediera.

Garó increpó a las turistas por no cumplir con el confinamiento. "Otras dos... ¿pero qué hacéis? ¿Dónde vais?", dice en uno de los vídeos que ha compartido en sus redes sociales. Como no le contestaban, probó con un inglés muy particular y cuando las mujeres le contestan en inglés que están perdidas, les dice "¡My God!". "Home, conjón", terminó soltando por su boca el cómico.