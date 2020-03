‘#Zangalleteando’ en las redes sociales para visibilizar y derribar todas las barreras

‘Zangalleteando’, ‘zangalleteando’ –‘Zangalleta’ es una expresión aragonesa que significa ‘a la pata coja’–, las personas con discapacidad "se enfrentan a diario a barreras arquitectónicas, a barreras levantadas a base de prejuicios, a malas prácticas en accesibilidad e incluso en el lenguaje", explica Pedro Subías, director de la Secretaría Técnica de Fundación DFA, entidad que, el pasado 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, puso en marcha la campaña ‘#Zangalleteando’.

Una campaña viva, muy viva

Una campaña que sigue "muy viva –insiste Subías– y que pone el foco en visibilizar a través de las redes sociales todas esas barreas, de cualquier tipo, grandes o pequeñas, físicas o mentales, que dificultan el desarrollo de la vida cotidiana de personas con discapacidad y/o movilidad reducida: un coche ocupando una plaza reservada, un patinete mal aparcado, el mal uso del lenguaje, escaleras insalvables, dificultad en el acceso a un empleo, a los entornos ocio…". Un amplio decálogo, porque «globalidad y accesibilidad universal» son las claves de esta campaña. "Yo puedo tener un trabajo –afirma–, pero si no tengo un medio de transporte y un entorno acesibles... Todo tiene que pensarse con unos criterios de accesibilidad e inclusión".

La campaña reivindica un ocio accesible DFA

Aprovechando el potencial de las redes sociales, ‘#Zangalleteando’ invita a toda la sociedad aragonesa a compartir esos obstáculos, a los que se enfrentan cada día las personas con discapacidad. "Pero también queremos generar conciencia positiva, y no ser solo críticos, mostrando las buenas prácticas como ejemplo de que las cosas ¡sí se pueden hacer de manera accesible! –exclama–, como una rampa, una plaza reservada, una acera rebajada o un puesto de trabajo adaptado".

Y porque la accesibilidad no es solo cuestión de bordillos, la campaña reivindica el derecho de acceso en igualdad de condiciones a la educación y la cultura –una barrera no puede ser la excusa para limitar la oferta cultural– y no se conforma con un ‘aparcamiento’ apartado en los cines;exige, además, mayor sensibilización en cuestiones de ocio accesible, "porque todavía –concluye Pedro Subías– hay demasiados bares o restaurantes sin rampa de acceso ni aseos adaptados o mesas altas, que impiden que disfrutemos de nuestro tiempo libre".