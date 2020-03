Efecto mariposa: una historia de empatía en mitad del caos por el coronavirus

La exponencial ola de incertidumbre y miedo generada por el coronavirus ha dejado imágenes como estas que, pese a todo, los españoles no han dejado de enmarcar con buenas dosis de humor. Estanterías de papel higiénico vacías, bandejas de productos frescos en mínimos y gente cargando carros hasta el límite han sido escenas recurrentes estos días.

"La histeria colectiva saca lo peor de nosotros, opina Fedra Valderrey, una riojana afincada en Madrid quien hace unos días colgaba en el bloque de su vivienda, un cartel con el fin de poner una nota de empatía en mitad del caos que en redes ha acompañado del hashtag #piensayayuda, con el objetivo de "ser un poco más conscientes y colaborar".

"En mi bloque solo los vecinos de tres pisos de los 12 que tiene son menores de 40 años. El resto están por encima de los 80. Pongo el cartel porque soy consciente de que estas parejas están en situación de riesgo, tienen que estar en aislamiento y a lo mejor sus hijos no pueden facilitarles todos los recursos, las medicinas...".

En esta situación se encuentran José Luis (82) y Maruja (82), Delfina, Félix (91) y Felisa (+80), entre otros. "Cuando he llamado al timbre de los primeros ellos tenían pensado no salir, pero sus hijos viven fuera", explica la riojana. En el caso de Félix y Felisa, la única ayuda que reciben es de una sobrina y dependen de ella. "Al final en Madrid todos estamos muy limitados, puedas ayudar o no".

Aunque no todos los mayores parecen ser conscientes de la importancia de ser precavidos. "Cuando le estaba explicando la situación, lo primero que hacían era invitarme a entrar. Uno de ellos me dijo que quería ir a misa. Estoy intentando que salgan lo mínimo y facilitarles lo que necesiten de forma colaborativa".

Aunque reacia a publicar asuntos personales en las redes sociales, Fedra ha decidido hacerlo excepcionalmente para tratar de fomentar "la colaboración ciudadana". Y, aunque ninguno de sus vecinos le ha pedido nada todavía, su plan es hacer una ronda por telefonillo todos los días y preguntarles si tienen necesidades y les llevaré lo que necesiten".

"Dado que yo no puedo ayudar a mi familia porque está en La Rioja, intento colaborar con las personas que no tengan una ayuda familiar. A mí me encantaría que alguien pudiera ayudar a mi familia también", añade.

El efecto mariposa

La iniciativa de Fedra ya ha sido secundada por parte de su entorno: "una compañera de trabajo, Rosalía, me ha pedido el papel y ella también lo ha puesto en su edificio con su nombre y su número de teléfono y otra aunque no ha puesto el cartel ha decidido mirar en su barrio para ver de qué forma puede colaborar para poder extender la ayuda", resume.

No obstante, esta no ha sido la única muestra solidaria en los vecindarios españoles: varios jóvenes estudiantes se han ofrecido para cuidar a los niños cuyas clases están siendo suspendidas o hacer la compra a personas que no se quieran exponer al contagio.