Eilish se quita la ropa como gesto de protesta contra quienes critican su cuerpo

Es la artista del momento. Con tan solo 18 años, Billie Eilish y sus temas son éxitos mundiales. De hecho, su canción 'Bad Guy' fue nombrada esta semana por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica la canción más escuchada en el mundo durante el año 2019.

Dejando a un lado su música, sus reivindicaciones también se convierten en virales. En el intermedio de su actuación en el American Airlines Arena de Miami este fin de semana, Eilish proyectó un vídeo en el que se iba quitando la ropa. Se trata de un cambio total a la dinámica de la cantante, que hasta ahora se había caracterizado por llevar ropas muy anchas para evitar ser sexualizada por su cuerpo.

"¿Te provocan muis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías? Si llevo lo que me es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una puta y, aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas y me juzgas a mí por él", podía escucharse en el vídeo mientras se veía a la artista quitarse la ropa.

Tras quedarse en sujetador y blazer, lanzó un pregunta: "¿Mi valor se basa sólo en tu percepción o tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?". El público respondió a su mensaje con aplausos y gritos.