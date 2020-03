El 60% de la población mundial se contagiará en el peor de los escenarios

Los epidemiólogos coinciden en el mismo análisis sobre el virus del Covid-19: todavía no hemos llegado a la cumbre de casos. Seguirá habiendo positivos durante los próximos meses, es inevitable, por lo que el objetivo es intentar que no se produzcan de golpe, dilatarlos en el tiempo. Que la curva de ascenso de la campana de Gauss -una gráfica de datos- sea lo más tendida posible._Achatar la campana. Y para conseguirlo son necesarias medidas tan drásticas como el cierre de los colegios públicos, los museos o los gimnasios públicos. "Pero la subida drástica de casos depende, además de las medidas que se toman como suspender eventos con grandes aforos, de la población y de cómo lleve ésta a cabo estas restricciones", explica el doctor Gabriel Reina, especialista en Microbiología y Parasitología de la Clínica Universidad de Navarra.

En un sentido similar se expresa el epidemiólogo del Imperial College de Londres, Roy_Anderson, en un artículo publicado en 'The Lancet' donde afirma que si los Gobiernos -y sus ciudadanos- no toman las medidas oportunas, el 60% de la población mundial estará infectada en el peor de los escenarios posibles. ¿Cómo se puede evitar? Anderson y su equipo miran a China. "La cuarentena, el distanciamiento social y el aislamiento de las poblaciones infectadas pueden contener la epidemia", razonan en el artículo y definen como "alentadora para muchos países" la respuesta obtenida. Sin embargo, dudan que el ejemplo del gigante asiático y su particular sistema político pueda extrapolarse. "No está claro sin otros países pueden implementar estas medidas tan estrictas", indican los expertos.

El ejemplo chino

Entre las opciones que se han llevado a cabo para mitigar los efectos del coronavirus, Anderson considera que la mejor es el distanciamiento social. «Es probable que sea necesario, como pasó en China. Esta medida impide la transmisión», añade.

Calcula en un 60% la reducción de los contagios con medidas como mantenerse a más de un metro de distancia. Una iniciativa que ha tomado Italia, por ejemplo. Anderson recalca que el distanciamiento aplana la curva y permite que los sistemas de salud traten más casos y aumenten su capacidad, al prolongar la enfermedad en el tiempo. «A largo plazo, permitirá el desarrollo de vacunas y de tratamientos», añade este experto.

"La contención podría ser el objetivo en áreas particulares, colegios o reuniones masivas", incide sobre el COVID-19. Y Anderson advierte: si se relajan estas medidas -sobre todo el no tocarse entre las personas- puede haber un rebote de una enfermedad, que es leve para ocho de cada diez pacientes, más grave para un 15% y crítica para un 5%. Son aquellos casos que necesitan oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) en las UCI. Un 1% es la mortalidad que alcanza el COVID-19, que dio un salto en España el pasado lunes.

El Ministerio de Sanidad reportó 999 casos en España. El viernes -el fin de semana no se publicaron los boletines con los datos oficiales- la cifra era de 365 casos en el país, lo que suponía un aumento de 634 nuevos pacientes en tan solo dos jornadas. "Es una subida normal en los virus respiratorios", recuerda el doctor Reina. Los índices han seguido al alza, hasta que este miércoles marcó 4,55 casos por cada 100.000 habitantes; la Comunidad de Madrid tiene un 15,3% y La Rioja una media de 56 casos también por cada 100.000, aunque es un dato que "tiene que ver con la escasa población" de esta pequeña comunidad autónoma.

