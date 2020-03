El complicado reto de ser padre en un mundo de series de televisión

Hace no tanto había dos canales de televisión y un puñado de series. Ahora, existen plataformas que basan su éxito en un catálogo interminable, en el que solo decidir qué ver puede llevar horas. También ha cambiado el modo en el que se consumen. Antes había que esperar para disfrutar del siguiente capítulo, ahora, Netflix, HBO o Amazon sueltan de golpe temporadas enteras, favoreciendo los atracones audiovisuales –‘binge watching’– potenciados gracias a una combinación perfecta entre los ganchos del final de cada episodio (‘cliffhanger’) y su reproducción automática.

Pero, probablemente, lo que más ha mutado con el paso del tiempo sea el contenido. En el siglo XX, las series estaban pensadas para ser disfrutadas en familia, la gran mayoría eran ficciones para todos los públicos. Eso ha cambiado. Lo que antes solo se sugería ahora se muestra explícitamente. Sí, esta es la edad dorada de las series, los genios de la gran pantalla trabajan ahora para la pequeña, creando más oferta y calidad que nunca, pero estos inmensos catálogos complican mucho a los padres conocer qué contenidos son adecuados para sus hijos.

Para poner de relieve esta problemática y tratar de dar herramientas a los padres para tomar la difícil decisión de "¿qué dejo ver a mi hijo?", el pasado jueves, los colegios Montearagón y Sansueña celebraron una interesante sesión dirigida por José Martín Aguado, un profesor de 32 años que ha encontrado en la literatura, la música y las series su campo de especialización.

Para empezar, el docente realizó un pequeño test a su audiencia –docenas de padres y educadores, que habían acudido atraídos por un tema tan actual– proyectando imágenes de series disponibles en diversas plataformas digitales: "Estas son las series que están viendo vuestros hijos, ¿cuántas conocéis?". Quedó patente que muchos concurrentes nunca habían oído hablar de gran parte de aquellas ficciones, entre las que se encontraban grandes éxitos como ‘Peaky Blinders’, ‘Sex Education’, ‘Por trece razones’ o ‘Elite’. Estas tres últimas, protagonizadas por adolescentes y que tienen lugar en institutos, son muy atractivas para los jóvenes y, a veces, un quebradero de cabeza para los padres, que se tienen que enfrentar a la manida frase: "Es que todos mis amigos ya la han visto".

Series para adolescentes

"Que una serie esté protagonizada por adolescentes no significa que sea adecuada para que la vean adolescentes. Muchas veces, promueven falsos estereotipos, tratando de normalizar cosas que no lo son", puntualizó el profesor Martín Aguado. "Un alumno que había visto ‘Elite’ me dijo una vez: ‘Este cole es un rollo, aquí nunca pasa nada. No es como los demás colegios’". En esta serie, que se desarrolla en un instituto de alto ‘standing’ español, se dan casos de chicos con sida, tráfico y consumo de drogas, escenas de sexo grupales e incluso un asesinato. El problema no es tanto que una ficción verse sobre estos temas, sino que un adolescente, al verlo, lo asuma como ‘lo normal’.

Martín Aguado no quiso incidir en qué series eran adecuadas y para qué edades, pero sí poner de relevancia que un padre responsable debería preocuparse por el contenido de las series que ven –o quieren ver– sus hijos. "Ya no hay series blancas. Los héroes de Disney han muerto y han dado paso al antihéroe. No hay bien o mal y todo es ambiguo", señaló el ponente. "Ahora, más que nunca, es importante conocer qué están viendo tus hijos: si tú no les hablas de sexo, lo va a hacer ‘Sex Education’ y a lo mejor no te gusta qué les va a explicar".

Esta sesión, titulada ‘Educar cabeza y corazón con las series, música y televisión’ se enmarca en el ciclo educativo ‘Empantallados’, cuya próxima conferencia, de entrada libre y a cargo de la educadora María Zabala, será el 26 de marzo, a las 19.30, bajo el nombre ‘Tus hijos y las pantallas: ideas prácticas para aplicar en casa’, en Ibercaja Patio de la Infanta.