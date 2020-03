Un vídeo y más de 100.000 firmas piden que no haya custodia, ni derecho a visitas, si hay condena por violencia de género

"Cuando consigues salir del ciclo de violencia que supone vivir con un maltratador, la única fuerza para seguir adelante es la de un hijo. Ante todo, quieres protegerlo, sobre todo de algo tan destructivo como es una violencia diaria ejercida por alguien tan cercano. Y, sin embargo, lo que muchas mujeres vivimos es que el sistema obliga a nuestros hijos e hijas a seguir viendo a sus padres -nuestros maltratadores- con total normalidad". Con esta reivindicación, la Asociación Somos Más, formada por mujeres supervivientes de la violencia machista en Zaragoza, ha recogido más de 100.000 firmas en una campaña online alojada en la plataforma Change.org para pedir que no haya custodia, ni derecho a visita si hay condena por violencia machista.

Ante la cercanía del 8 de marzo, las impulsoras han lanzado un vídeo para pedir "una reforma que proteja a las mujeres víctimas de la violencia de género y a sus hijos" porque "un maltratador nunca será un buen padre".

El vídeo elaborado por las impulsoras de la petición reúne los testimonios de tres mujeres que piden urgentemente "una reforma que proteja a las mujeres víctimas de la violencia de género y a sus hijos, pero de verdad".

No vales nada

Algunas de las frases que Concha, Silvia y Natalia, las protagonistas del vídeo, tuvieron que escuchar durante los años son: "No vales nada, eres una mierda y te voy a quitar a tus hijos"; "Ojalá te toque un hombre que te maltrate para que te dome"; "Me voy a llevar a la niña y no la vas a volver a ver nunca más".

Usando estas frases y narrando otros episodios de maltrato, las protagonistas del vídeo se preguntan cómo es posible que una persona que maltratar a la madre de sus hijos pueda seguir viéndolos.

"No queremos que la ley sea interpretable según el juez, sino que se prohíba el establecimiento de ningún régimen de estancia, relación o comunicación con hijos menores a los progenitores condenados por cualquier delito relacionado con la violencia de género", han esgrimido las promotoras de esta recogida de firmas.

