Consulta el horóscopo de hoy: lunes, 2 de marzo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo del lunes 2 de marzo de 2020 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

No permitas que los inconvenientes o malos humores por cuestiones sentimentales se mezclen en tu mundo de trabajo. Te llegarán propuestas para realizar un viaje. Aprovecha todo lo nuevo hoy.

TAURO

Mensajes o noticias inesperadas te harán variar tus planes de hoy. Acepta los cambios como cosas positivas. Déjate llevar un poco por la improvisación. Confía solo en ti mismo, ganarás más.

GÉMINIS

Tu lado más impulsivo y lleno de sorpresas será el plano emotivo y pasional. Te hallarás en más de una ocasión en situaciones altamente afectivas y eróticas. Habrá encuentros sorpresa.

CÁNCER

Unos gastos por encima de los cálculos pensados retrasarán algunos planes. Así y todo ello no hará que tus objetivos se queden sin solución. Aprovecha más tu alto magnetismo hoy.

LEO

Las circunstancias se ponen más a tu favor en lo que a pasártelo bien se trata. Amistades y personas que desean más que una amistad se acercarán a ti y te alegrarán. No entres en discusiones ajenas.

VIRGO

Una actitud algo más que liberal en el amor producirá situaciones tensas y de celos dentro de la pareja. Si controlas tus impulsos hallarás más armonía en el ambiente. Atención a lo que dices.

LIBRA

Te sentirás más relajado y tus tensiones emocionales serán cosas pasadas. La jornada te aportará buenos momentos entre amigos y algunas sorpresas en viajes. El azar te acompañará hoy, aprovecha.

ESCORPIO

Un exceso de crítica para con los tuyos te aportará una discusión estéril y sin sentido. Sería más productivo ponerte al margen de las acciones de los demás. Buen momento para los viajes.

SAGITARIO

Tu intuición jugará hoy un gran papel, podría incluso salvarte de algo que con el tiempo no sería bueno para ti. Alguien querrá poner a prueba tu humor. Atractivo intenso en lo sexual y erótico.

CAPRICORNIO

Tu energía superará todos los límites, no habrá fronteras para tu ambición y necesidades. No seas tan duro con quienes no pueden llevar el mismo ritmo. Buen momento para cambios y viajes.

ACUARIO

Hoy podrás aplicar tu imaginación y tu intuición en cada una de las acciones que vayas a realizar. La conquista en el amor es lo mejor que se te dará. Tu imagen será muy pasional.

PISCIS

Todos tus pedidos serán oportunamente dados sin la necesidad de que adoptes una actitud tiránica. Vitalmente estás muy excitado y debes de buscar salida a tus tensiones. Amores lujuriosos cerca.