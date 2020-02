"Hay que quitar el estigma de que las ciencias son tan complicadas o mayoritariamente para hombres"

El pasado martes fue un día de celebración para el gupo de investigación de la Universidad de Zaragoza G2PM (Group in Product and Project Management), que cuenta con el reconocimiento del Gobierno de Aragón. Es el encargado de gestionar la Cátedra de Diseño de Servicios para la Ciudadanía del Ayuntamiento de Zaragoza y acaba de ganar el premio 'Entra en Acción' de Caixabank gracias a su aportación al proyecto 'Zaragoza Anda'.

"Es un programa de Zaragoza Deporte Municipal que recoge un conjunto de rutas periurbanas señalizadas y que están conectadas por transporte público", explica Susana Díez, ingeniera de diseño y desarrollo de producto y miembro del G2PM. "Querían un rediseño de la web y propuestas de servicios y programas para atraer a nuevos usuarios", repasa.

Durante el año que ha durado el diseño de proyecto, la ingeniera ha compartido horas de trabajo con el director de la cátedra, Rubén Rebollar e Iván Lidón, ambos ingenieros industriales, y con otra compañera de diseño industrial, Elena Heras. "Es muy gratificante ver cómo Zaragoza Deporte Municipal ha confiado en nosotros para este proyecto y contar con el valor tanto profesional como humano del equipo de trabajo", puntualiza.

Foto de grupo del equipo de investigación G2PM de la Universidad de Zaragoza, entre los que está Susana Díez. S. D.

Con la vista puesta en la investigación

No es la primera vez que Susana recibe un premio por su trabajo. Tras terminar el Grado de Diseño y Desarrollo de Producto en la Universidad de Zaragoza se matriculó en el Máster de Ingeniería de Diseño de Producto y realizó su Trabajo de Fin de Máster con el mismo equipo. El resultado de su trabajo, centrado en el rediseño de servicio de una cadena hotelera con presencia a nivel nacional, recibió no solo una matrícula de honor, sino también el Premio COTIGIAR al mejor TFG en la categoría Ingeniería de Diseño Industrial en 2016 y el Premio Cátedra HMY Yudigar de la Universidad de Zaragoza en el mismo año. Así fue como entró en contacto con la investigación y decidió continuar por esta vía a través de la tésis doctoral, que estará vinculada a un nuevo proyecto del Ayuntamiento orientado a la introducción del diseño de servicios en la administración pública, mientras compagina sus estudios con un trabajo en hostelería".

"La investigación no suele ser una rama que se plantee como la primera opción en los jóvenes"

A sus 26 años, echando la vista hacia atrás, la joven deja claro que llegar hasta aquí no estaba planeado nada más terminar la carrera. "Siempre he admirado mucho a esa gente que tenía claro lo que quería hacer: médico, profesor, veterinario… Yo nunca he sido una de esas personas. La investigación no suele ser una rama que se plantee como la primera opción en los jóvenes", explica. En este caso, el hecho de que el diseño sea multidisciplinar y su inquietud por probar distintas ramas la llevaron a la disciplina de los servicios, en la que considera que encaja porque ella es "una persona bastante social y esta rama implica estar en contacto con las personas y conocer sus necesidades".

Además, ella está becada, por lo que recibe una cuantía por su trabajo de investigación, algo que "no siempre ocurre porque no hay becas para todos".

¿Hay mujeres en el sector?

Hace apenas unos días se celebraba el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el objetivo de visibilizar el papel de la mujer en el sector. Hace apenas 100 años que la Facultad de Ciencias cuenta con mujeres entre sus filas y, a día de hoy, en la Universidad de Zaragoza ellas representan menos del 30% del alumnado en 14 de las 16 titulaciones de ingeniería que se ofertan.

"A las jóvenes les diría que no tengan miedo a hacer algo aparentemente complicado"

"A las chicas de 14, 15 años, que tengan que elegir ahora les diría que no tengan miedo a hacer algo que aparentemente es complicado o que es mayoritariamente de hombres. Creo que esta situación viene de tiempo atrás, las ciencias se han destinado a los hombres porque se ha considerado que ellos eran más lístos, más técnicos, y esto va en contra de lo que yo pienso. Yo creo que la rama de ciencias es súper bonita. También creo que te puede gustar o no, y que si desde el principio no te gusta quizás no es para ti y no pasa nada. Pero hay que quitar el estigma de que son tan complicadas. Si realmente te gusta esta rama, por un poco más o menos difícil que te resulte lo sacarás. Hay que conocer como es la carrera y el futuro trabajo y entonces decidir si les pueden gustar o no".

No obstante, Susana reconoce que, aunque el índice de mujeres es muy bajo, poro a poco va creciendo y que en concreto en diseño de producto, el porcentaje está más igualado: "aproximadamente un 50-50, da la casualidad, aunque es cierto que no es lo habitual".