Quién es Naomi Seibt, la cruz de Greta Thunberg

Tiene 19 años, es alemana residente en Münster y niega el cambio climático. Naomi Seibt es la cruz de Greta Thunberg. Por eso se ha ganado el apodo de "anti-Greta'

Tiene un canal de YouTube con más de 50.000 suscriptores y en diciembre fue contratada por The Heartland Institut, una organización de expertos estadounidenses neoliberales que tiene línea directa con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Greta Thumber, sueca de 17 años, saltó al estrellato en 2018 a raíz de su discurso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24) celebrada en Polonia. Desde que se viralizó su reproche "¿Cómo se atreven?", la activista sueca se ha convertido en un símbolo mundial de la defensa de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático, ha removido conciencias y es una gran china en el zapato de los más poderosos.

Ahora acaba de aparecer otra rubia adolescente que dice haberse vuelto "escéptica". En su faceta de youtuber e influencer, Naomi Seibt lanza mensajes negacionistas del cambio climático (no cree que la mano del ser humano sea tan poderosa como para causarlo), desmiente estudios científicos y avala prácticas como el fracking.

La explicación a su giro existencial es el siguiente: "En 2015, aproximadamente, me volví escéptica. Al comienzo no sobre la ciencia acerca del clima, sino más bien sobre la crisis de la migración en Alemania. Y una vez que se empiezan a explorar estos temas políticos que están más hacia la derecha, supongo, o en el área del pensamiento libertario, las cosas se salen de control y se empieza a comprender que muchos temas como el feminismo, el género, el socialismo, el postmodernismo y la histeria del cambio climático están relacionados, todos, de alguna manera, y allanan el camino hacia un tipo de totalitarismo muy malo. Y yo siempre he amado la ciencia, también. Así que, de manera natural, me convertí en una negadora del cambio climático. En una escéptica".

En sus vídeos, Naomi se dirige "a todos los que pensáis diferente". Vive con su madre, abogada, y su hermana. Tiene un alto coeficiente intelectual y asegura que ha leído muchos estudios científicos sobre el clima. Por eso argumenta cada una de sus afirmaciones cuando habla de su complejidad. Naomi asegura que no está en contra de Greta, sino a favor de la libertad de expresión, y aboga por animar a que la gente "no entre en pánico, sino que piense".