Ander Pérez: "Videojuegos y e-Sports son herramientas de socialización"

Hay quien afirma que los videojuegos son máquinas de aprendizaje. ¿Conocemos los aspectos positivos y negativos que proyectan en niños y adolescentes?

Normalmente, siempre suelen ir acompañados de una etiqueta negativa. Todavía hay una cierta reticencia hacia los videojuegos, que viene de una visión ‘antigua’, marcada por la soledad, la pérdida de tiempo... Ahora, son como centros de socialización, una extensión del patio de colegio, y son entornos de relación social. Son un nuevo entretenimiento y hay que entenderlos así, antes de hacer una valoración de los mismos.

Entonces, ¿no invitan al aislamiento, a la reclusión?

Hemos visto a muchos niños que realizan viajes a ferias y entornos de videojuegos para conocer a otros con los que llevaban jugando años. Por lo tanto, claramente, son herramientas de socialización.

Pero está claro que se han adueñado de los salones de nuestras casas. ¿Cómo han transformado las relaciones familiares?

Más que de los salones, se han adueñado de las habitaciones y del ocio de nuestros hijos, por lo que tenemos que convivir con ellos, son una extensión de la relación social de los niños. Los padres tienen que entender las peculiaridades que tienen los videojuegos ‘online’ para ponerles límites a sus hijos y saber cuándo hay un exceso y cuando no. Hoy, están en nuestras casas, son un elemento más con el que convivir. Y cómo afecten a las familias dependerá de cómo esas familias aprendan a convivir con este nuevo entretenimiento.

Supongo que la supervisión y la implicación del adulto son claves.

Como todo ocio digital que tiene que ver con menores, es muy recomendable la supervisión de un adulto para entender el tipo de contenido al que se va a ver expuesto el niño y las relaciones que va a establecer. Todos los videojuegos tienen una capa social, en la que interactúan por internet, por lo tanto deben regir los mismos criterios de control que se aplican en el mundo digital y las redes sociales.

¿Hay algún baremo de tiempo establecido que podamos recomendar a las familias?

Sí. Aquel que no implique que el niño deja de realizar otro tipo de actividades fundamentales de socialización, educación, ejercicio o higiene personal. No se deben dejar nunca de lado ninguna de las cuestiones básicas de la educación y socialización.

¿Qué información debemos conocer sobre los videojuegos?

Información clara sobre la edad recomendada, si hay o no violencia, tipo de actividades que fomenta y si tiene o no dinámicas de juego que impliquen pagos.

Las adicciones preocupan mucho a padres y docentes...

Normal, son un ocio muy interesante y atractivo, y tenemos que entenderlo para gestionarlo correctamente.

Los e-Sport tienen cada día más seguidores, ¿pero son realmente un deporte?

Quien no quiera verlos como un deporte no los verá nunca, porque dirá que no se suda, que no se corre. No se dan cuenta de que, al contrario, tienen muchos valores que confluyen con lo que se llama deporte tradicional: estrategia, coordinación, trabajo en equipo, esfuerzo. Correr todo el día detrás de una pelota, seguro, que tampoco es sano. La variedad y el equilibrio son las claves de una buena gestión de cualquier ocio.

¿Son bien aceptadas las chicas en estos entornos?

Cada día más, aunque no siempre ha sido fácil. De hecho, desde Movistar promovimos la campaña ‘My Game My Name’ para acabar con estereotipos machistas y ayudar a la inclusión y normalización de perfiles femeninos en el mundo del ‘gaming’ y los e-Sports.