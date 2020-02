Por qué emito ruidos como ‘um’ o ‘em’ cuando estoy pensando

Estás charlando animadamente. Inmerso en una conversación interesante, tal vez encendida, incluso emocionada. Pero, en mitad de la cháchara, de repente, necesitas pararte a buscar en tu memoria una palabra reticente a asomar a la punta de tu lengua. O tal vez detenerte a pensar en tu próximo argumento antes de seguir hablando.

Sin embargo, no guardas silencio. En lugar de eso te quedas encasquillado en un sonoro ‘um’. O tal vez ‘em’. ¿Por qué? Muy sencillo: porque así le indicas a tu interlocutor que la conversación no se ha parado, que solo la estás ralentizando, tomándote tu tiempo.

Lo curioso del asunto es que un estudio reciente publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ ha demostrado que estos sonidos ‘de relleno’ son más frecuentes delante de un nombre que seguidos de un verbo. Y que es así tanto si nos expresamos en inglés como si lo hacemos holandés, en los dialectos que hablan en el desierto del Kalahari o en pleno Amazonas. Según su teoría, se debe a que los nombres son las palabras que suelen aportar nueva información. Y eso hace que, incluso cuando no necesitamos pararnos a recordarlos, los pronunciemos más despacio, como saboreándolos.

No todos los sonidos de relleno son iguales. Otro estudio anterior apunta a que hay diferencias entre el significado de decir ‘um’ o ‘uh’. Que el primero anuncia una pausa larga y el segundo una parada muy breve.

