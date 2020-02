'El secreto de Olga' y El Buscón en Las Indias'

‘El secreto de Olga’, de Patricia García-Rojo

Los premios, a veces, son como las semillas. Entre un montón de buenísimas ideas… el jurado del X Premio Ciudad de Málaga de Literatura Infantil escogió una pequeña, delicada y cargada de vida, de futuro, como toda buena semilla que se precie.

Olga, Marcos, Lina, Clara, Tim y Tom, Caos… un puñado de niños, algún adulto excéntrico y un perro, servirán para esconder (custodiar, proteger) un secreto: la Tierra puede ser salvada, pero tal vez tú tengas algo que ver con ello.

Una historia futurista, de Patricia García-Rojo, llena de magia. Un mundo lleno de basura (torres de móviles, pareces de microondas y frigoríficos como casetas de perro), un mundo al borde del suicidio, que puede volver a respirar sin máquinas que hacen ‘flu’ y hacen ‘fla’. Una aventura en busca del espíritu del bosque. Un libro que es una semilla, y una canción y un poema.

'El Buscón en Las Indias' de Alain Ayroles y Juanjo Guarnido

¿A quién no le han hecho leer el Lazarillo, la Celestina o la Vida de un Buscón llamado Pablos en la escuela? ¿A quién no le han dicho alguna vez que los clásicos nunca pasan de moda? ¿Y quién, honestamente, no ha tenido la sensación de sentirse ante las “grandes obras de la literatura” desesperado, desmotivado, aburrido?

Actualizar los clásicos, acercártelos a ti y a tus amigos… no es tarea fácil. Por eso uno se alegra y casi da saltos cuando aparecen obras como esta novela gráfica (o cómic o tebeo o como quiera que se le llame) en la que Ayroles y Guarnido dan nueva vida a la figura del pícaro que naciera en su día de la fértil y afilada imaginación del Quevedo.

Aventuras amorosas, misterios, injusticias manifiestas… personajes malvados y la rabiosa necesidad de aventura que lleva a nuestro protagonista a embarcarse en las más inverosímiles peripecias. Con el mito de El Dorado al fondo es esta una travesía en la que no deberías dejar de embarcarte.