Cuentos en aragonés belsetán de la tía Mairal

Leer textos en aragonés popular, el que refleja la forma natural de expresarse de los hablantes, nos permite no solo conocer la lengua natural que se habla en los pueblos, también nos acerca a las vivencias de una generación de personas, como la Tía Mairal de Espierba, que conocieron una cultura y unos modos de vida ya desaparecidos. Hoy leeremos y analizaremos un cuento en aragonés belsetán de Espierba, titulado ‘Es cuentos de Rosa, la tía Mairal d’Espierba’. Os proponemos leerlo en voz alta y tratar de traducirlos y comprenderlos.

Es cuentos de la tía Mairal

Era siempre me feba cuentos. Un d’es que més goyo me feba yera este: Diz que una vez, fa muto, muto tiempo en.na plana de Marmorés se feba una hierba pro fina e buena; Deciban que la millor de la valle de Bielsa. Un día yeran es vaquers allí con el bistiar, quan un mendigo se presentó. Nengún le querió dar cosa, pos er pediba pa minchar. Ansinas estió buen rato, dica que trobó uns vaquers de millor corazón que accedioren a dar-le bela cosa que llevar-se ta la boca. Pero el mendigo les dició: no tos ne fayatz; mataremos un vetiecho, e nos lo mincharemos. En principio no querioren, pero dimpués accedioren a fer el que deciba lo mendigo. Vusaltros no tos precupetz per cosa. Diz que el matoren, e dimpues se´l minchoren. En rematar, el pordioser se debantó, extendió la piel en.no suelo, metió es huesos dentro, e exclamó: ansinas se funda la plana de Marmorés, vacas e vaquers, escudillas e morters, totz caigan baixo, e la nieu que en caiga no se vaya nunca més. Dito esto, le fotió una patada e lo vetiecho se debantó fotendo-se a correr, devant d´es uellos d´uns sorprenditos vaquers, que no se podeban criyer el que viyeban. Diz que dimpués, la plana de Marmorés quedó enronata per el chel e la nieu, perdendo-se la hierba tan fina que i heba. Yera Dios, qui disbrazato de mendigo, querió castigar l´anglucia d´es hombres. Rosa, la tia Mairal, siempre acababa de fer iste cuento, se feba la riseta, e deciba: e ansinas fue.

Vocabulario

Fer cuentos: contar historias.

Fer goyo: gustar.

Nieu: nieve.

Pro: bastante.

Bistiar: ganado.

Minchar: comer.

No tos ne fayatz: no os preocupéis.

Vetiecho: ternero.

Enronata: cubierta, tapada.

Foter: echar, lanzar.

Fer la riseta: sonreír.

Dirección: Heraldo Escolar y Estudio de Filología Aragonesa. Coordinación: Fernando Romanos Hernando, profesor de secundaria y de la Universidad de Zaragoza. Colaboración: Oscar Lerín Gabás, escritor en aragonés