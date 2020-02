¿Ciencia con vídeos de gatitos?

La frase “si no lo veo, no lo creo” nunca ha tenido tanto sentido como en la época de los ‘smartphones’, en la que todo el mundo lleva en su bolsillo una cámara de vídeo. Cualquier evento cotidiano o peculiar queda grabado y compartido en las redes sociales. Por eso desconfío cuando me dicen que los buitres, que son aves carroñeras, también atacan y matan a sus presas o que los murciélagos te chupan la sangre, ya que nunca lo he visto en un vídeo.

Especialmente, internet está lleno de nuestras mascotas haciendo todo tipo de peripecias y, por si fuera poco, han llegado los filtros de las aplicaciones para darnos más vídeos de gatitos divertidos. Recientemente se han hecho virales unos gatos que salen con sus dueños mirando la pantalla del móvil. Mediante un filtro de una aplicación, al dueño se le pone cara de felino y entonces los gatos reaccionan mirando sucesivamente la pantalla del móvil y a su dueño, como si quisieran comprobar que su humano sigue siendo humano.

Aunque parezcan simples vídeos de gatos graciosos, también es un montón de documentación acerca del comportamiento animal. En concreto, los vídeos de los gatos reaccionando al filtro han llamado la atención de los expertos que estudian la mente de los gatos y ahora están opinando sobre ello. ¿Están reconociendo a su dueño en la pantalla? ¿Y a ellos mismos? De ser así, estaríamos ante un descubrimiento bastante rompedor dentro del estudio de la mente animal. Pero antes de contestar a estas preguntas, tenemos que pensar qué sabemos hasta ahora de la mente de los gatos y si simplemente unos vídeos subidos a Youtube nos pueden dar algún tipo de respuesta..

Laura Camón Autora de ‘Torquigener’

