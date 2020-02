Byte, la resurrección de Vine que pretende competir con Tik Tok

La vida delas redes sociales es como una montaña rusa: nacen, triunfan (o no), aparece un competidor mejor, sus miles de usuarios emigran y mueren. Así les ha sucedido a plataformas como Fotolog, Tuenti, Google+, Friendster, Hi5, Myspace, Vine...

En pleno auge de Tik Tok, la plataforma de vídeos donde se cuecen gran parte de los 'challenges' virales del momento y que cuenta con 500 millones de usuarios de todo el mundo,, acaba de llegar al mercado de las redes sociales un competidor que se presenta como 'nuevo' en el sector, pero cuyos creadores no lo son, ni mucho menos.

Byte no es sino una especie de reencarnación del que fue el viralísimo Vine (2012-2016), que sirvió de plataforma a tantos influencers que hoy mantienen su fama en formatos como los que ofrecen Instagram o YouTube, como Andrea Compton, Jorge Cremades, Cody y Marcus Johns, Nash Grier, Will Sasso... Y no solo el formato de Byte recuerda a Vine porque ambos se hayan basado en la creación de contenido audiovisual de no más de 6 segundos, sino porque su 'padre' es el mismo: Dominik Hofmann. El mismo que vendió su creación a Twitter apenas cuatro meses después de estrenarla por 30 millones de dólares. Y también el mismo que cuatro años más tarde vio cómo su proyecto se cerraba tras unos resultados trimestrales insatisfactorios.

Cuatro años más tarde, Hofmann vuelve a apostar por esta creación de contenido de apenas 6 segundos, que se divide en temáticas: comedia, chill, mascotas, monadas, magia, arte, experimental, raro, voces, animaciones, anime, videojuegos, fitness, deportes, música, belleza o viajes, entre otras. Y quizá lo más importante para marcar la diferencia: un apartado reservado para marcas y una previsión de facilitar el proceso de monetización de los vídeos,

La pregunta suspendida en el aire ahora mismo es clara: ¿triunfará Byte o morirá como tantas otras redes sociales que se han quedado por el camino?