El hilo viral de un padre sobre la primera vez que sus hijos van a comprar solos que arrasa en Twitter

"Ayer, mi hijo de seis años me dijo que, con el dinero que le había traído el ratoncito Pérez, quería comprarse un sobre de Pokémon. Vale, nada noticiable hasta ahí. Pero entonces, me miró fijamente a los ojos y me dijo que quería ir él solo a comprarlo". Así empieza la divertida historia que Jesús Agudo (@Sr_Kal_El) publicó este lunes en Twitter y que se ha convertido en viral.

El hilo, que acumula ya más de 5.000 retuits y 19.000 'me gustas', continúa contando la experiencia de este padre, al que a la petición de su hijo se suma después la de sus hijas más pequeñas, ambas de cinco años, de ir a comprar el pan ellas solas también, y de cómo un plan aparentemente perfecto (e inocente) tiene un final inesperado que ha generado un buen número de comentarios y risas en la red social.

"Mi pareja y yo nos miramos y, tras una minicharla, decidimos darle un voto de confianza (la tienda está justo al salir de la urbanización) y le acompañaría el hijo de mi chica, que tiene un año más", continúa Jesús.

"Salí y me escondí entre unas plantas a esperar a los mozos mientras cacharreaba con la cámara. Y ahí aparecieron, tan normales, tan mayores. Qué ricos, por favor. Súper civilizados, entraron a la tienda, compraron su sobre de cromos y para casa. Fenomenal".

Todo listo pues.



"Vuelvo a casa y me dicen las niñas que quieren ir a comprar el pan ellas solitas también (tienen ambas cinco años), así que repetimos la operación; solo que esta vez, al salir de casa, ¿sabéis quién me estaba esperando?".

"Efectivamente: la policía. Claro, los vecinos vieron a un subnormal escondido entre los arbustos grabando niños y para qué queremos más. Así que me tocó demostrar que no era un puto pederasta, solo un idiota con ideas un poco regulinchis".