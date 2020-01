La viuda de Kobe Bryant habla por primera vez tras la tragedia: "Estamos devastados" 

La viuda de Kobe Bryant ha hecho público un comunicado de agradecimiento a quienes han mostrado su respaldo a la familia tras perder a su esposo y a su hija Gianna Maria Onore, de 13 años, fallecidos en un accidente de helicóptero el pasado domingo. En una nota publicada en Instagram encabezada por una foto de los seis miembros de la familia, da las gracias por todo el apoyo recibido, asegura que están "completamente devastados" por la repentina pérdida de Kobe y Gianna, piden que se respete su privacidad para ir superando lo sucedido y solicita ayuda para las familias de los otros seis ocupantes del helicóptero que perdieron la vida. Este es el texto íntegro que ha publicado:

"Mis chicas y yo queremos agradecer a los millones de personas que han mostrado apoyo y amor durante este horrible momento. Gracias por todas las oraciones. Definitivamente los necesitamos. Estamos completamente devastados por la repentina pérdida de mi adorado esposo, Kobe, el asombroso padre de nuestros hijos; y mi bella y dulce Gianna, una hija amorosa, reflexiva y maravillosa, y una hermana increíble para Natalia, Bianka y Capri. También estamos devastados por las familias que perdieron a sus seres queridos el domingo, y compartimos su dolor íntimamente. No hay suficientes palabras para describir nuestro dolor en este momento. Me consuela saber que Kobe y Gigi sabían que eran tan amados. Fuimos tan increíblemente bendecidos de tenerlos en nuestras vidas. Desearía que estuvieran aquí con nosotros para siempre. Fueron nuestras hermosas bendiciones que nos fueron quitadas demasiado pronto. No estoy segura de lo que nuestras vidas tienen más allá de hoy, y es imposible imaginar la vida sin ellas. Pero nos despertamos todos los días, tratando de seguir adelante porque Kobe y Gigi nos están iluminando para seguir el camino. Nuestro amor por ellos es interminable, inconmensurable. Solo desearía poder abrazarlos, besarlos y bendecirlos. Tenerlos aquí con nosotros, para siempre. Gracias por compartir su alegría, su dolor y su apoyo con nosotros. Le pedimos que nos otorgue el respeto y la privacidad que necesitaremos para navegar esta nueva realidad. Para honrar a nuestra familia del Equipo Mamba, la Fundación Deportiva Mamba ha creado el Fondo MambaOnThree para ayudar a apoyar a las otras familias afectadas por esta tragedia. Para donar, vaya a MambaOnThree.org. Para ampliar el legado de Kobe y Gianna en los deportes juveniles, visite MambaSportsFoundation.org. Muchas gracias por animarnos en sus oraciones y por amar a Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri y a mí.