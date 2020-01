Un paseo didáctico por las calles de Teruel

Conocer lo que nos rodea es esencial para saber dónde vivimos y su pasado. Y el patrimonio de la capital turolense ofrece innumerables posibilidades de acercamiento y perspectiva a los alumnos. Nuestro objetivo: despertar su interés y curiosidad, combinando práctica y teoría.

Personajes relevantes

Así, han trabajado en un sencillo proyecto titulado ‘Las calles de Teruel’, en el que debían realizar una investigación sobre una calle, plaza o vía de la ciudad y, después, exponerla. También pretendíamos que usaran nuevas tecnologías, que mejoraran su capacidad expresiva y que supieran exponer una información ante un público –sus propios compañeros–, que se desarrolló in situ, en un paseo por las calles objeto de estudio.

Antiguo mercado (plaza Domingo Gascón) IES Santa Emerenciana

A través de la nomenclatura de las calles se puede aprender sobre la historia de una ciudad y su evolución, acerca de personajes relevantes que les dan nombre, y de los que apenas sabemos nada, o sobre qué criterios se siguen para ponerlos: la toponimia, el santoral, países –algunos que ya no existen, como la travesía de Yugoslavia en la Fuenfresca– y árboles o los ya clásicos en Aragón –Costa, Ramón y Cajal, María Moliner…–. Al elegir calles del centro histórico, observamos que apenas hay una dedicada a una mujer –que no está exactamente en el centro (Dolores Romero)– y que predominan las de personajes ilustres del siglo XIX, en adelante –casi no se recuerda a Víctor Pruneda, por ejemplo–. También han descubierto curiosidades de algunos edificios, como el colegio Ensanche, del que muchos alumnos proceden, que fue Escuela Normal de Magisterio y luego cuartel en la guerra; el legado modernista de Pau Monguió; actividades y negocios que tuvieron algunas calles, sobre todo las de extramuros; que la plaza del Torico es como todo el mundo llama a la plaza de Carlos Castel, su nombre oficial; las obras benéficas de la citada Dolores Romero; o que la Plaza de San Juan y todo su entorno eran bien diferentes antes de la guerra, por nombrar solo algunos ejemplos.