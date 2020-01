Los jóvenes nunca pueden ser ordenados en casa (y este estudio les da la razón)

No es ningún secreto que los españoles son los europeos que más tardan en independizarse. Su difícil acceso al mercado laboral hace que el momento para abandonar el nido se retrase. Sin embargo, una vez alcanzada esta meta (mayoritariamente a través del alquiler), los 'millenials' superan con nota todos los trámites que este paso conlleva, desde poner la lavadora sin sustos hasta ser unos cocinitas en toda regla.

Sin embargo, hay un detalle en el que raspan el aprobado: el orden en casa. Pero ahora, un estudio realizado por Ikea en colaboración con Sigma Dos les ha dado la razón al demostrar que los jóvenes no pueden ser ordenados en casa. La falta de tiempo por motivos laborales, la preferencia por otras tareas y la posesión de demasiadas cosas (porque todos compramos más de lo que necesitamos) para el espacio que se tiene son algunos de los motivos que contribuyen a generar ese desorden.

Además, el estudio revela que los menores de 55 años y los que viven en casas de menos de 90m2, es decir, un gran porcentaje de los 'millenials', son los más propicios al caos en el hogar.

Los españoles invertimos 5.000 horas en buscar cosas en casa



Por este motivo, no es de extrañar que los españoles dediquemos, como asegura el estudio, casi 5.000 horas de nuestra vida a intentar encontrar cosas perdidas en casa, algo que produce estrés a 1 de cada dos personas. Los objetos que más perdemos son los bolígrafos, las gafas y el móvil o las llaves. En el apartado de ropa, las camisetas, las sudaderas y los calcetines que, por supuesto, está comprobado que desaparecen en la lavadora, están entre lo más extraviado.

El hecho de pasar tantas horas buscando implica que existe desorden por actitudes como no hacer la cama (el 54% de los encuestados menores de 34 años no la hace antes de salir de casa), acumular ropa en el perchero sin recoger durante días y no tirar aquello que ya no necesitamos.