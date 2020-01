Lo más viral y los memes que han dejado las redes esta semana

Algunos están celebrando ya el final de sus exámenes y otros se encuentran todavía inmersos en esa vorágine de temarios que deben imprimir en sus cerebros para pasar al siguiente curso. Mientras tanto, hay quien consulta Tik Tok, prueba de que la tecnología ha hecho evolucionar también el 'arte' de copiar en los exámenes, y todo esto mientras han pasado todas estas cosas a lo largo de la semana:

La polémica en Operación Triunfo

No hay día que OT 2020 no sea Trending Topic por una u otra razón. Unas mejores que otras, todo sea dicho. La polémica con dos concursantes, por un lado la canaria Eli, a la que muchos usuarios desean una expulsión disciplinaria; y por otro lado Jesús, gaditano, tachado de machista en varias ocasiones, han dado mucho que hablar en Twitter y con los que ya no se puede hablar por Instagram: la red social ha cerrado sus cuentas por las denuncias recibidas.

El Comeback de BTS

Los sueños de las e-army españolas se han hecho realidad: la gira 'Map of the Soul' tendrá parada en Barcelona, por lo que J-Hope, V, Jung-kook, Ji-min, Suga, Jin y RM actuarán, por primera vez en la historia del grupo, en España.

Las novedades en cine y series

Mientras Netflix anuncia la llegada a la plataforma de 21 películas de Studio Ghibli, Disney + anunciaba el adelanto de la llegada de la plataforma a España tras el éxito de Baby Yoda. Dos buenas noticias para los amantes del cine y las series.

Estefanía

No se podía concluir la lista sin la escena que ha supuesto un chute de audiencia para Telecinco de la mano del reality 'La Isla de las Tentaciones' que presenta Mónica Naranjo. El ya famoso grito de "¡Estefanía!" de su novio Christofer al descubrir la infidelidad de ella ha corrido por Twitter como la pólvora.

Los memes

Y, como no podía ser de otra forma, una semana más aquí están los memes recopilados a lo largo de la semana.