Tú también compras cosas que nunca utilizas (y más en rebajas)

No puedes evitarlo: cuando llega la época de rebajas, no puedes resistirte a pasear por los comercios en busca de los mejores chollos. Las tiendas tampoco te lo van a poner fácil, ya que te incitarán a caer en la tentación de llevarte algo nuevo a tu casa con ciertas estrategias. Sin embargo, cuando abres tu armario para guardar tu nueva adquisición, te das cuenta de que ya tienes cosas que no has utilizado nunca. Y no solo te pasa con la ropa. Y es que por mucho que queramos hacer caso a Marie Kondo, todos compramos cosas que no necesitamos y hay motivos que demuestran por qué lo hacemos.

Los motivos que nos llevan a comprar cosas que nunca usaremos