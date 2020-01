EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA FAMILIAS

Por qué debemos fomentar la creatividad y el pensamiento divergente en nuestros hijos

Escuelas y familias debemos ser promotores de creatividad, entendida esta como una capacidad, una habilidad, que puede entrenarse y mejorarse o echarse a perder. No es un don con el que uno nace, no hay niños creativos y otros que no lo son. Al contrario, todos lo son, según la estimulación que reciban.