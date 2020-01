Muere el luchador mexicano La Parka por problemas renales y en pulmones

El luchador mexicano La Parka, con nombre de pila Jesús Alfonso Escoboza, falleció este sábado en Hermosillo, Sonora, estado ubicado en el noroeste del país, producto de un fallo renal y en sus pulmones, informó Lucha Libre AAA.

"La noche del 10 de enero, presentó un fallo renal, por lo que fue necesario regresarlo a información asistida; hoy, 11 de enero, pulmones y riñón fallaron definitivamente", comentó AAA.

La Parka sufrió el pasado 21 de octubre una lesión en las cervicales. En un combate en la Arena Coliseo de Monterrey en México, el deportista golpeó su cabeza con un valla de protección al hacer un tope suicida entre la segunda y tercera cuerda del ring.

La Parka enfrentó aquel día un combate todos contra junto a sus compañeros Rush, L.A. Park y Murder Clown.

Esto provocó que fuera hospitalizado y tuviera que ser inducido a terapia intensiva para evitar una lesión que lo dejara parapléjico.

El director de Lucha Libre AAA Dorian Roldán, empresa a la que pertenecía, anunció el pasado 7 de noviembre que salió de terapia intensiva y ya podía mover sus piernas y parcialmente su manos.

Desde aquel accidente, La Parka no volvió a ser vista en un evento público y la información sobre su estado de salud era dada a conocer por AAA.

Día triste para el deporte mexicano. Lamentablemente, falleció La Parka, una leyenda de la lucha libre del país. Con su espectacular estilo, marcó a muchas generaciones. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos. QEPD. Jesús Alfonso Huerta Escoboza (1966-2020). pic.twitter.com/GxZI3IUnqH — Invictos (@InvictosSomos) January 12, 2020

La Parka tomó el nombre que dejó vacante L.A. Park, quien se fue a luchar a los Estados Unidos. Fue designado por el creador de AAA y del personaje, Antonio Peña.

De acuerdo con declaraciones de la Parka, este trabajaba como el guardaespaldas de Peña antes de convertirse en el portador del nombre que fue la imagen de la marca AAA por más de dos décadas.

"Trabajé tres años como su guardaespaldas. Antonio Peña me enseñó todo lo que aprendí en 23 años de carrera, me enseñó a amar y disfrutar la lucha libre, no verlo como un compromiso. Cuando me dio el personaje era difícil porque muchos querían que copiara al otro luchador que estuvo antes hasta que me dijo que disfrutara mi trabajo", dijo La Parka a Efe en septiembre pasado.

Durante su carrera, Escoboza conquistó las máscaras de Cibernético, Gigante Drako, Halcón Dorado Jr. y Muerte Cibernética.