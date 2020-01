Víctimas de abusos en la Iglesia lamentan el sobreseimiento de sus denuncias y dicen que su "dolor" no prescribe "jamás"

La Asociación de Víctimas de Abusos, que agrupa a personas que denuncian casos de pederastia en centros religiosos, ha lamentado que la justicia está dictando el sobreseimiento de todas las denuncias por la prescripción de los hechos o por el fallecimiento de los acusados.

No obstante, la entidad ha anunciado su intención de seguir denunciado casos. "Nuestro dolor no prescribe jamás", ha afirmado José Luis Pérez, uno de los miembros de la asociación, que ha comparecido junto a otros representantes de la entidad este viernes en el Parlamento de Navarra, a petición de todos los grupos parlamentarios, para informar sobre los objetivos y la labor de la asociación. La entidad ya compareció en octubre en el Parlamento, pero lo hizo a puerta cerrada y esta vez lo ha hecho con presencia de medios de comunicación.

Francisco Javier Azpilicueta, también miembro de la asociación, ha señalado que pese a los sobreseimientos, "seguiremos denunciando policialmente y judicialmente los casos con el fin de que algún día alguien tome cartas en el asunto ante la gran cantidad de abusos de pederastia habido entre los años 50 y 90 del siglo pasado". "Lo que no se denuncia no se sabe. Sólo existe lo que la gente sabe que existe. Sin estas denuncias no se podría saber lo que ha sucedido", ha señalado.

Además, ha demandado al conjunto de policías una coordinación para establecer "un protocolo común en la recepción de estas denuncias" y ha añadido que "nuestro nivel de confianza en los órganos eclesiásticos es mínimo, a pesar de lo que consideramos buena intención del Papa Francisco respecto a la lucha contra la lacra de los abusos". "Creemos que son demasiados los filtros de poderes inferiores eclesiásticos para que se resuelva el problema", ha afirmado.

José Luis Pérez ha relatado en el Parlamento su caso, tras presentar una denuncia el año pasado como víctima de abuso contra los Padres Reparadores de Puente la Reina. A partir de ahí, comenzaron a presentarse distintas denuncias en diferentes puntos de Navarra. "Son más de 30 los casos aparecidos en prensa en los últimos 9 meses. Nos atrevemos a cuantificar en cientos de delitos de pederastia cometidos por instituciones religiosas en Navarra", ha afirmado.

José Luis Pérez ha destacado que la asociación "ha servido para el apoyo mutuo". "Lo primero que destacan los miembros es la sensación de comprensión y alivio. Haber sufrido todos los mismo produce una libertad y sinceridad para contar lo sufrido como nunca antes y alivio por poder relatar lo que hemos estado silenciando durante tantos años. No lo manifestamos cuando lo sufrimos porque no entendíamos qué era lo que nos sucedía, la inocencia de un niño violado o abusado sexualmente hacía que no se pudiera expresar lo que no se conocía", ha señalado.

Pérez ha señalado que su objetivo con su denuncia "jamás ha sido hacer daño a nadie". "Me he puesto en el lugar de la familia de mi abusador o de los profesores del colegio y muchas veces he pensado lo que han tenido que pasar. Estoy dispuesto a pedirles perdón. Yo no pediría nada a los familiares de mi abusador, pero también me gustaría que se pusieran en mi lugar, que al final éramos unos niños y no teníamos culpa de nada", ha apuntado.

El presidente de la asociación, Jesús Antonio Zudaire, ha señalado que "sería necesaria la escucha atenta, respetuosa y proactiva -a las víctimas-, prestar todo el apoyo necesario a las víctimas en clave de reparación, y saber qué debe hacer la sociedad para dejar de invisibilizar este sufrimiento injusto y sus graves consecuencias".

En la misma línea, Marcos Leyún, también miembro de la asociación, ha afirmado que el objetivo de la entidad es "buscar la verdad mediante la denuncia de los abusos de pederastia, ya prescritos o no, seguiremos denunciando por todos los medios a nuestro alcance lo que nos sucedió, queremos que nuestro sufrimiento, que aún perdura, tenga reconocimiento por parte de sus causantes".

El parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha mostrado el "cariño" de su grupo a las víctimas y ha expresado su "dolor" por "la situación que pasaron siendo niños". "Es muy bueno que se denuncien los abusos para que los abusadores no se sientan impunes y para que las víctimas no se sientan avergonzadas ni solas. Lo que podemos hacer desde el ámbito político es trabajar para que haya una relación de respeto, escucha, de confianza, de cariño entre la asociación y la Iglesia católica y la comunidad católica", ha destacado.

Por parte del PSN, Inma Jurío ha abogado por la "visibilización para que se conozca que estos casos se han producido, no podemos obviar lo que realmente ocurrió". "No les podemos prometer una justicia práctica, pero se debe hacer por la sociedad y por el poder legislativo una reflexión profunda sobre ese tipo de prescripciones. Desde este Parlamento vamos a adoptar medidas que deben incidir en diversos ámbitos para que esto no se vuelva a producir", ha indicado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha valorado la "valentía" de la asociación y ha compartido sus "objetivos de justicia y de reparación, y de prevención de la pederastia, mirando al presente y al futuro". Además, ha planteado que se puede trabajar "para buscar fórmulas para que delitos de estas características, por su gravedad y dimensión, no prescriban".

Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha considerado que las peticiones de la asociación son "absolutamente razonables" y ha afirmado que en Navarra se puede trabajar en distintos aspectos para poder atenderlas. "El Parlamento tiene la capacidad de instar al Gobierno de Navarra a que la Policía Foral tenga un protocolo de atención que sea adecuado a las necesidades de las personas que van a denunciar abusos sexuales aunque estén prescritos. Ese protocolo tiene que garantizar que no hay una revictimización y que se parte de la convicción de que es cierto -lo que se denuncia-", ha planteado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha cuestionado que "con el relato oficial que sitúa todo esto en el pasado se nos pide un dogma de fe, se nos dice que esto desapareció de centros religiosos". "Tendremos que creernos el relato oficial o tendremos que profundizar en ver si estos patrones de impunidad se han seguido. Hay un patrón de impunidad evidente que afecta siete colegios con 30 denuncias en Navarra. Ante esto, tenemos la obligación de ponernos al lado de la asociación y pedir explicaciones", ha afirmado.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha esperado que esta sesión de trabajo "sirva de reparación" y ha señalado que, "aunque el dolor no prescribe, se puede aliviar con la justicia restaurativa, que es lo que se merecen las víctimas, pero también lo que se merece la sociedad en general, y esto pasa por el reconocimiento de su condición de víctimas, por conocer lo sucedido, por una reparación y por la no repetición".