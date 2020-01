Inés Rodríguez Hidalgo: "Las personas con discapacidad no son ‘los otros’"

"Piensen un momento si pertenecen a alguno de estos grupos de personas: las que alguna vez no han conseguido leer texto pequeño o mal iluminado en una máquina de la zona azul, en un cajero automático, en una señalización...; las que, yendo con un carrito de compra o de niño, llevando escayola o muletas, se han topado con bordillos, escaleras o una zona en obras; las que alguna vez (o todas) no logramos entender las instrucciones de uso de un aparato, las disposiciones del BOE, la política de privacidad y ‘cookies’ de una web...; las que no han podido escuchar bien mensajes de megafonía importantes en un aeropuerto o una estación de bus o de tren". Es el reto que lanzó Inés Rodríguez Hidalgo, directora del Museo de la Ciencia de Valladolid, a los asistentes a las jornadas de Divulgación Innovadora D+i celebradas recientemente en Zaragoza. Y continuó: "No he dicho cojos, cegatas, torpes, sordos... No he etiquetado, convirtiendo una característica en la esencia. He dicho ‘personas’ con determinada condición, permanente o transitoria. ¿Alguien ha quedado fuera de alguno de estos grupos?".

"Las acciones de accesibilidad no son un regalo para minorías sino un derecho para todo el mundo"

Tras este efectivo ejercicio de inclusión, quedó demostrado, de forma sencilla y aplastante, que "la discapacidad no nos es ajena; las personas con discapacidad no son ‘los otros’". Lo que lleva necesariamente a sacar una gran conclusión: "Las acciones de accesibilidad no son un regalo para minorías sino un derecho para todo el mundo". Una filosofía que ponen en práctica desde hace años en el museo que Rodríguez Hidalgo dirige. Por eso han ampliado su plan de accesibilidad con la puesta en marcha del programa ‘Ciencia con diferencia’, que incorpora nuevas actuaciones dirigidas a visitantes con discapacidad visual, auditiva e intelectual.

En su opinión, la clave está "en dirigirse a las personas y a sus altas capacidades". "Si yo redacto mi curriculum, no destaco que soy incompetente para textos legales o administrativos, negada para el derecho, que entro en el Decathlon y el 98% de lo que veo no sé para qué sirve ni lo voy a usar en la vida", explica. Por el contrario, "destaco lo aprendido, aquello para lo que estoy capacitada, lo que hago mejor, en qué puedo aportar algo útil...". Si hacemos lo mismo con los demás, descubriremos que "una persona con discapacidad intelectual y del desarrollo también puede ser alguien con altas capacidades sensoriales, emocionales, memorísticas o musicales".

Ciencia con diferencia

‘Evolución’ es el primer programa de planetario de España totalmente accesible para personas sordas y ciegas . Se ofrece en el Museo de la Ciencia de Valladolid y tiene detrás una compleja labor de subtitulado y audiodescripción.

. Se ofrece en el Museo de la Ciencia de Valladolid y tiene detrás una compleja labor de subtitulado y audiodescripción. El programa ‘Ciencia con diferencia’ incorpora actuaciones dirigidas a visitantes con discapacidad visual, auditiva e intelectual. Recientemente se ha instalado bucle inductivo para personas con implante coclear en el auditorio, en el planetario y en recepción. Los distintos espacios del museo están señalizados en pictogramas y en braille.

en el auditorio, en el planetario y en recepción. Los distintos espacios del museo están señalizados en pictogramas y en braille. La programación incluye exitosas actividades dirigidas a grupos con diversidad funcional psíquica, como el taller ‘Saber con sabor a pan’ o la visita sensorial a la Casa del Río ‘Aquí sí hay quien viva’.

