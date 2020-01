Juan Mas: "No sabía que una plaza en el instituto costaba casi 8.000 euros"

Me ha piado un pajarito que, tras ganar el premio con su ‘Carta a un defraudador’, anduvo usted toda una semana un tanto ‘estupendo’...

No fregué los platos ni un solo día. ¡Acababa de ganar un premio nacional!

¿Qué le animó a presentarte al concurso?

Tras escuchar una charla del programa educativo de la Agencia Tributaria, mi profesora de Economía, María Martínez, nos propuso redactar la carta a un defraudador para subir nota.

¿Interesa a los jóvenes el tema de los impuestos?

En mi caso, al principio, no mucho. Pero, gracias a proyectos como este, al que creo que se deberían apuntar muchos más colegios, aprendes y te vuelves mucho más receptivo.

En su carta pone ejemplos de unas personas que lo están pasando mal porque otras no pagan sus impuestos. ¿Qué le inspiró?

Pensamos que los impuestos solo sirven para hacer autopistas, pero no es así. Influyen en nuestra vida diaria. Cuando estás enfermo o hay un problema en tu ciudad, entonces, te das cuenta de que son los impuestos los que pagan esos servicios tan necesarios.

Uno de esos ejemplos está relacionado con el medio ambiente.

Sí, creo que es el problema actual más importante. No pagar nuestros impuestos resta valor a la lucha contra el cambio climático. Si no hacemos cambios radicales, en cien años no va a haber ni empleo ni futuro ni nada, porque no habrá un planeta que salvar.

¿No cree que, en cierto modo, el que defrauda le está robando algo de su futuro?

Sí. Menos impuestos significan menos inversiones en educación y medio ambiente, que es donde más se suele recortar. Y eso, afectará a las generaciones futuras.

¿Sabía cuánto le cuesta al contribuyente una plaza de bachillerato en su instituto?

Sabía que mucho, pero no tanto: ¡cerca de 8.000 euros! Piensas que solo son los libros, pero luego te das cuenta de que también hay que pagar a los profesores, todos los servicios que nos prestan, las infraestructuras...

Convenció al jurado con su carta. ¿Podría convencer también a los defraudadores que nos leen?

La frase ‘Hacienda somos todos’ es realmente cierta. Según su renta, todo el mundo tiene que aportar para construir una sociedad mejor y lograr un buen estado de bienestar. Por cada uno que no paga sus impuestos, hay una operación menos, más listas de espera... La gente se queja de que no hay servicios, pero, si luego pedimos las cosas sin IVA, pues tenemos lo que nos merecemos.

¿Y qué opina de los famosos y deportistas que se escabullen del fisco? ¡Sáqueles los colores!

Es escalofriante. Pero, el verdadero problema es que nos estamos equivocando a la hora de elegir a nuestros ídolos. Nadie tiene como ídolo al cirujano que salva vidas o al profesor que enseña bien, sino a futbolistas o cantantes que, además, defraudan.

¿La sociedad mira al defraudador como se merece?

Creo que lo juzga como quien no quiere ver. La mayoría, si estuviera en el papel del empresario que defrauda, también lo haría. La sociedad lo disculpa.

¿Por qué nos cuesta tanto pagar impuestos? ¿Tiene alguna teoría?

Porque pensamos que ahorrándonos esos diez euros, que es realmente lo que te ahorras si no pagas el IVA cuando, por ejemplo, viene el fontanero a casa, vamos a ser más ricos. Y es justo todo lo contrario.

¿Si bajáramos el IVA, la gente joven iría más al cine o al teatro?

Yo estoy en ‘Clásicos Luna’, el programa de teatro juvenil de mi instituto. Y, cuando actuamos, hace poco, en el Teatro Principal, vimos que había personas que era la primera vez que acudían al teatro. Y eso no es normal…

¿Pulula usted mucho por las redes sociales?

Funcionamos todos por las redes, adolescentes y adultos, creo que nadie se escapa. ¡Incluso mi abuela tiene Facebook! Si se usan con control son una buena herramienta para compartir trabajos, aficiones... Oiga, ¿puedo dedicar esta entrevista a mi hermano Pedro?

¡Por supuesto!