Los consejos de los nutricionistas para perder los kilos que has ganado en Navidad

Tras la Navidad, que normalmente está acompañada de excesos a la hora de comer y beber, muchos nos sentamos a reflexionar sobre el año pasado y nos planteamos como podemos mejorar para el que entra. La llegada del 2020 y el regreso a la rutina es muy buen momento para establecer los famosos propósitos del nuevo año. Por eso, los expertos en nutrición y salud de Vive! Escuela de Salud nos dan una serie de consejos para quitarnos esos kilos que casi todos hemos ganado en Navidad y comenzar el 2020 con hábitos más saludables.

Propósito 1: comprar solo buenas opciones

En un gran número de casas existe el armario prohibido en el que estas fechas está repleto de sobras de turrones, polvorones, pastas, mazapanes, mantecados… El primer paso es deshacerse de estos productos y llenar ese armario con alimentos sin procesar o mínimamente procesados, para que cuando estés tentado a tomar algo “poco saludable”, en tu casa solo haya buenas opciones.

Propósito 2: adiós al azúcar

Y, sobre todo… ¡Cuidado con el azúcar! En estas fechas ya nos hemos pasado de largo porque todos los productos mencionados anteriormente son muy altos en azúcar, pero este “ingrediente” lo encontramos de manera oculta en los productos que tomamos en el día a día. Dedicar unos minutos a leer la etiqueta de ingredientes de los productos que tenemos en casa y que compramos es una muy buena práctica. Con esto evitaremos que no nos engañen y seremos más conscientes de lo saludable (o no) que es nuestra alimentación.

Propósito 3; "Drink water, my friend"

¡Bebe agua! Aunque seguro que has oído este consejo dicho innumerables veces, muchos siguen sin cumplirlo. El agua es la mejor opción, ya no solo por los propios beneficios que tiene estar hidratado, sino porque el agua desplaza y deja fuera bebidas menos saludables como refrescos azucarados o bebidas alcohólicas. El llevar una botella siempre contigo puede ayudar a “monitorizar” la cantidad de agua que bebes y ayudarte a cumplir este objetivo.

Propósito 4: lleva un estilo de vida activo y haz el deporte que te motive

Para llevar un estilo de vida saludable es imprescindible la actividad física y, para que se convierta en algo constante y puedas mantener esta buena costumbre en el tiempo, es importante que encuentres el deporte que más te guste y mejor se adapte a ti, independientemente de que sea más o menos exigente físicamente. Si te gusta y te divierte, lo practicarás con más frecuencia y con menos esfuerzo.

También es importante que nos planteemos objetivos que nos ayuden a mantener la motivación, que pueden ser muy diferentes en cada caso. Para unos será bajar de 3.30 en la Maratón de Zaragoza, ganar el campeonato de España de Ultraman o hacer el camino de Santiago en bici y, para otros, otros será salir a andar a diario, conocer las preciosas montañas del Pirineo o apuntarse a clases de yoga. Todos son objetivos válidos.

Por último, no debemos pasar por alto el ejercicio que no consideramos deporte, como el elegir las escaleras frente al ascensor, el desplazarte al trabajo andando o en bici, bajarte del bus una parada antes y continuar andando o salir a pasear con el perro.

Propósito 5: Renovar nuestro material deportivo (para usarlo)

Hacer una pequeña (o gran) inversión en deporte puede ayudar a cumplir el objetivo que muchos nos planteamos estas fechas que es el de “empezar a hacer deporte/ir a gimnasio”. El tener un kit de deporte que te guste puede motivarte a querer usarlo. Por ejemplo, el comprar unas deportivas nuevas si las tuyas están viejas, puede verse como una inversión directa en salud porque evita lesiones, la postura es mejor, etc., pero también indirecta porque va a hacer que quieras darles uso, empezar a correr o irte a la montaña con ellas.

Propósito 6: recurrir a profesionales si no logro mis objetivos

Cada persona es diferente y puede que las recomendaciones y consejos generales no valgan para ti. Con la nutrición o el deporte ocurre similar, puede que una dieta general o una tabla de gimnasio que no está pensada para ti no te vaya bien. No tengas miedo a pedir ayuda a profesionales que pueden orientarte e indicarte. No hay nada como recibir información de las personas expertas en la materia.

Bonus: las pequeñas dccisiones marcan la diferencia

Las pequeñas decisiones que se toman a diario, parecen no suponer nada al final del día, pero van acumulando sus efectos hasta convertirse en algo grande. Por ejemplo, el elegir comer unas galletas cada vez que tienes hambre en vez de tomar una pieza de fruta o unos frutos secos quizás no tenga ningún efecto aparente ese día, pero si acumula sus efectos, en unos cuantos meses se notará. Las consecuencias se ven cuando esta pequeña decisión se toma de manera repetida. Si un día decides hacer ejercicio o salir a andar una hora, te sentirás mejor, pero no queda ahí la cosa. Si esa decisión la tomas de manera regular, vas a notar una evidente ganancia en salud.