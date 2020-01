Elena Tablada se lía en el Monumento al Holocausto en Berlín

Las redes sociales estallaron contra Elena Tablada tras subir a su cuenta de Instagram una fotografía en el interior del Monumento del Holocausto, en Berlín, con una frase de lo más inadecuada: "Baby in the oven", escribió la ex de Bisbal. Es decir, "bebé en el horno", aludiendo a su condición de embarazada. Muchos usuarios le recordaron las cámaras de incineración que los nazis utilizaron contra los judíos en Alemania, por lo que su inocente comentario posando en ese momumento berlinés no podía ser más desafortunado. Y tras la polémica, la empresaria borró la frase, aunque mantiene el selfi de su visita al memorial, ahora con la etiqueta #neverforget (nunca olvidar).

A pesar de ello, los usuarios de Twitter no quisieron dejar pasar la oportunidad para hacer comentarios en tono jocoso o recordar algún desliz de su ex:

Elena Tablada haciendo el 'avioncito' en la zona cero del 11-S. — Doctor Coldyron. (@Docolday) January 3, 2020

Elena Tablada, para quien no la conozca, estuvo casada con aquel cantante que decía que nunca había visto las pirámides tan poco frecuentadas en plena primavera árabe. Por ubicar. — Piur (@puringerMe) January 3, 2020

Tablada no es la primera famosa que la lía en redes. De eso, sabe y mucho su expareja, el cantante David Bisbal. El almeriense acumula varias de estas meteduras de pata. Entre ellas destaca su famoso comentario sobre las pirámides de Egipto en Twitter. Escribió: "Nunca he visto las pirámides de Egipto tan poco transitadas, ojalá que pronto se acabe la revuelta". Este inocente comentario desató a los 'haters' en la red social, que lo tacharon de frívolo, ya que lo escribió durante la revuelta popular iniciada para terminar con la dictadura de Hosni Mubarak.