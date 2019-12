¿Cuántos años caben en el bisiesto 2020?

4

Año bisiesto

Cada cuatro años se añade el día 29 de febrero, como en este 2020 que es año bisiesto. Si no añadiéramos un día completo cada cuatro años, las estaciones acabarían descompasadas del calendario. La Tierra dura 365 días dándole la vuelta al astro rey, según el calendario gregoriano. Sin embargo cada rotación tiene una duración adicional de casi seis horas que no se cuentan en un año normal. Por tanto, para compensar esas 24 horas ‘sobrantes’ de ese periodo, cada cuatro años se agrega un día a febrero, con lo cual el mes tiene 29 y no 28 días. Esta tradición fue una mezcla de los calendarios impuestos por el emperador romano Julio César y el papa Gregorio XIII.