Consulta el horóscopo de hoy: domingo, 29 de diciembre de 2019

Esta es la predicción del horóscopo del domingo 29 de diciembre de 2019 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Deberás de poner más énfasis en tu expresión emocional para lograr un acercamiento más directo hacia quienes sientes afecto y amor. No te aísles tanto. Sorpresa de amor que te cambiará la vida.

TAURO

Las personas que más te quieren notarán en ti cierto grado de excitación. Irás de un lado para otro sin hacer nada en concreto, céntrate más. La pareja te ayudará en todo, tu actitud es clave.

GÉMINIS

Algunos asuntos con familiares aportarán sorpresas y ello potenciará que algunos planes no se puedan llevar a cabo. Es hora de ir cuidando la dieta. Beneficios en todo lo que inviertas.

CÁNCER

Si no actúas precipitadamente y logras un control absoluto de ti mismo la jornada se presenta muy favorable hacia todo lo que desees emprender. El azar y la suerte te acompañarán hoy.

LEO

Se te presenta un día fuerte a nivel emocional. Tu energía estará volcada hacia la conquista de tu propia libertad de expresión. Ojo a tus gastos. La pareja se volverá celosa y dominante, templanza.

VIRGO

Hoy no está la situación como para que vayas por la vida de Don Juan. No se trata de que hayas perdido facultades, es que simplemente hoy no hay nada que hacer. Dedícate a cosas positivas.

LIBRA

Cierta dificultad de entendimiento con la pareja o con los seres cercanos alimentará un estado algo depresivo en ti. Mira el futuro y notarás un cambio radical. Un viaje te ayudará a relajarte.

ESCORPIO

Dedícate un poco más hoy a arreglar tu cuerpo y persona, practica el deporte o cuida más tu alimentación. Tranquilidad en lo referente a lo laboral. Los viajes te beneficiarán en amor.

SAGITARIO

Aparecerán ciertos roces molestos con personas de autoridad y ello te deprimirá un poco; trata de mantenerte sereno y no quieras llevar siempre la razón. Controla la tozudez, saldrás ganando.

CAPRICORNIO

Tu rapidez de asimilación y coordinada actitud te salvará hoy de no caer en unos enfrentamientos sentimentales. Antes de hablar o reprochar escucha atentamente a los demás, más temple.

ACUARIO

Tu parte emocional está muy sensibilizada, todo lo que digan o hagan los demás lo resentirás profundamente. Por ello deja que la jornada transcurra por sí sola. Pon más atención en los viajes.

PISCIS

Quizás no halles con facilidad la forma de entablar una directa comunicación con la persona que deseas. Persevera hasta el último momento y te llevarás sorpresas. Sensibilidad emocional a tope.